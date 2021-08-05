山东烟台新增1例确诊2例无症状感染者 均系美容院职工

据山东省烟台市人民政府新闻办公室官方微博援引烟台市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)办公室消息，8月4日，山东省烟台市经济技术开发区确诊1例新冠肺炎轻型病例、2例无症状感染者。

赵某懿、鹿某、杨某东，均系烟台华怡美容院职工。在8月4日对烟台华怡美容院确诊病例密切接触者流调检测中，烟台市经济技术开发区疾控中心初筛上述3人阳性，市疾控中心复核阳性，专家组综合流行病学史、临床表现及实验室检测结果，赵某懿确定为轻型病例，鹿某和杨某东确定为无症状感染者。

赵某懿，男，25岁。其每天活动轨迹相对固定，自驾上下班，期间未离开过烟台。

鹿某，女，34岁。系烟台市8月3日确诊病例马某鹏女友，其每天活动轨迹相对固定，和男友共同驾车或自行驾车上班，期间未离开过烟台。

杨某东，男，33岁。7月19日从烟台乘坐D2154次动车前往江苏盐城，当晚入住锦江都城酒店；7月20—21日在盐城、泰州、扬州等地旅游；7月21日下午从扬州东站乘坐D2874次动车抵烟。

目前，上述3人已被点对点转运至市级定点医院观察诊疗，详细流调工作正在加紧跟进。