海口发现一例核酸采样初检阳性人员 系机场货运公司搬运工

“海口发布”微信公众号5日刊发关于发现一例核酸采样初检呈阳性情况的通报(以下简称通报)。通报指出，该阳性报告人员为美兰国际机场货运公司搬运工。

林某勇，男性，38岁，美兰国际机场货运公司搬运工。居住于海口市琼山区云龙镇产业园计量所板房。8月4日下午因发热到海口市第四人民医院发热门诊就诊并作核酸检测，就诊时体温36.9℃，无咳嗽、咳痰，无胸闷、气促，无乏力等不适症状。8月5日凌晨2时报告核酸检测结果阳性。否认近期有境外、国内中高风险旅居史，否认有新冠疑似或确诊病人接触史。

通报提到，目前，该阳性报告人员已送至海口市第四人民医院隔离治疗，省、市疾控中心正在对今天凌晨新采样样本进行复核。

通报称，为确保市民健康安全，有效遏制疫情蔓延和扩散，海口市已组织对该阳性报告人员进行流行病学调查，并对其工作和生活居住场所周边采取暂时封闭措施，人员车辆只进不出，并对有关人员进行核酸检测。现场工作组将做好各项相关服务和保障，请有关居民和住户给予理解和支持，不要惊慌，配合开展各项防控工作。我市将根据后续工作进展及时发布通报。