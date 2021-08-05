北京两地调整为中风险地区 疾控部门：天热也要科学戴口罩

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火4日在发布会上表示，北京市将昌平区龙泽园街道龙跃苑二区、房山区阎村镇乐活家园社区定为中风险地区。截至目前，北京市共有中风险地区2个，全市其它地区均为低风险地区。

庞星火表示，近期国内多地相继发生由德尔塔变异毒株引发的本地聚集性疫情，北京市也发现多例由京外疫情德尔塔变异毒株引发的感染者。鉴于其传染性高、传播力强，北京面临的输入风险和防控压力持续增大。经综合研判，北京市将昌平区龙泽园街道龙跃苑二区、房山区阎村镇乐活家园社区定为中风险地区。

她称，截至目前，北京市共有中风险地区2个，全市其它地区均为低风险地区。

天气炎热也要坚持科学正确佩戴口罩

庞星火提到，近期，国内多地发生多点散发疫情，北京市防控形势严峻复杂，输入风险、防控压力持续增大。各单位各部门要不折不扣落实“四方责任”，加强外防输入、内防反弹各项防控措施。民众切实做到非必须不出境、非必要不出京，北京市已确定中风险地区及报告确诊病例所在社区街道和单位人员原则上不允许出京，目前仍在京外旅行的人员建议尽早结束行程，要密切关注当地疫情进展及防控措施、列车和航班售票变化，做好个人防护。

同时，来京、返京后要落实个人防控责任，及时主动向社区(村)、单位报告，认真做好自我健康监测，配合相关防控工作，公共场所严格落实测温、查证、验码、登记、限流、佩戴口罩、保持社交距离、日常通风消毒等综合防控措施。

庞星火提醒民众，天气炎热也要坚持科学正确佩戴口罩，减少聚餐聚会，减少在人员聚集的密闭空间久留。保持勤洗手、常通风等个人良好习惯，关注自身健康状况，如出现发热、咳嗽等症状，及时佩戴口罩前往就近的发热门诊就医。(记者 陈杭)