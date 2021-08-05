湖南本轮疫情传播链大部分已查清 由3名外省游客输入

新华社长沙8月4日电 记者4日下午从湖南省联防联控机制新闻发布会上获悉，经过个案调查、大数据比对和病毒基因测序，湖南本轮疫情目前已发现确诊病例和无症状感染者的传播链大部分已查清。

基因测序结果表明，湖南省本土病例感染的新冠病毒属于德尔塔变异株，已由中国疾控中心确认与近期江苏省报送的本土病例新冠病毒基因组序列高度同源。

据介绍，湖南省本次疫情是由来张家界市的3名外省游客输入，这3名游客7月17日在南京禄口机场短暂停留，当晚进入张家界市，在张家界市旅游到7月23日后抵达湘西自治州凤凰县，7月24日离开湖南省。

这3名游客通过酒店内共同早餐、旅游中聚集性活动等，将病毒传播给张家界市本地导游和北京市、成都市等地游客。成都市游客7月24日在常德市一封闭游船上再次传播给众多同乘者。这些游客、导游再通过密切接触和聚集性活动引发国内部分省市和湖南省部分市州的传播。

据了解，自今年7月28日湖南省报告本土无症状感染者，截至8月4日12时，全省报告新增本土确诊病例45例，新增本土无症状感染者20例，分布在7个市州12个县市区。所有确诊病例和无症状感染者均在定点医院隔离治疗或医学观察。（记者刘良恒、帅才、白田田）