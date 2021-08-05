上海1例本土病例感染德尔塔变异株 与近期国内多地本土病例基因组无关联

新华社上海8月4日电（记者龚雯、史依灵）记者4日从上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，目前上海市疾控中心已经基本完成8月2日新增的1例本土确诊病例的流行病学调查和基因测序工作。基因测序结果显示，该病例感染的新冠病毒属于德尔塔变异株。经比对，与近期国内多地本土病例基因组无关联，但与境外德尔塔变异株同源性较高。

上海市疾控中心副主任吴寰宇表示，流行病学调查发现，病例在发病前14天没有接触过外省市相关病例、无症状感染者和密切接触者，发病前14天内没有国内中高风险地区旅居史，也没有进口冷链物流接触史。

同时现场调查还发现，病例在7月22日至23日中曾有在污染环境中解开防护服等高风险行为。病例发病时间符合新冠肺炎发病的潜伏期特征。

专家组综合分析研判认为，该确诊病例的感染来源可以聚焦在因暴露于由境外输入病毒污染的环境引发的感染。

上海市卫生健康委主任邬惊雷表示，该病例为普通型，目前在上海市公共卫生临床中心隔离治疗，病情平稳。上海市、区相关部门继续开展后续调查处置，落实相关人员排查管控，做好流调溯源有关工作。

截至8月4日14时，已排查到在沪密切接触者67人，全部落实集中隔离措施，两次核酸检测结果均为阴性。已排查到在沪密接的密接377人，全部落实集中隔离措施，两次核酸检测结果均为阴性。已排查到在沪68517名筛查对象，核酸检测结果均为阴性。累计排查相关场所的物品和环境样本585件，检测结果均为阴性。

上海市新冠肺炎临床救治专家组组长张文宏表示，从和德尔塔毒株正面交锋后积累的一些数据看，德尔塔毒株引发的“突破感染”病例数比原始毒株引发的“突破感染”病例数虽有所增加，但接种疫苗可以有效降低德尔塔毒株引起的重症率和死亡率，这说明现有疫苗的保护作用是毋庸置疑的。

“以疫苗作为主要武器，防止疫情特别是德尔塔毒株在全球范围扩散这一方法，是被全球公认的。”张文宏说，我们要进一步通过扩大疫苗接种来应对新冠病毒的变异。如果将来新冠病毒变异，完全逃避了疫苗对它的作用，新的疫苗也会随之被研发出来，所谓“魔高一尺、道高一丈”。

截至8月3日，上海市累计新冠疫苗接种3820.64万剂，覆盖2056.84万人，完成全程接种1880.13万人。上海市目前疫苗储备量较为充足，建议市民尽早预约接种。