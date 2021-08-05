北京：全面升级防控措施 原则上取消8月在京举办大型会展活动

新华社北京8月4日电（记者王君璐）记者4日从北京市了解到，北京要求各级进一步进入应急状态，坚决阻断病毒传播链条，坚决堵塞漏洞，全面升级防控措施，坚持“非必要、不举办”，原则上取消8月份在京举办的大型会展活动。

8月4日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第一百一十三次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第六十四次会议指出，疫情防控是当前北京全市上下的头等大事，各级要进一步进入应急状态，落实“四方责任”，从严从紧做实做细“外防输入、内防反弹”各项措施，坚决阻断病毒传播链条，决不让疫情扩散蔓延，确保首都安全。

会议强调，各区要快速反应，将密接者、次密接者的排查管控作为第一责任，以最快的速度落位核查、隔离管控。对封控小区要做好核酸检测、健康监测、服务保障等工作。对出租车网约车司机和外卖员、快递员等流动性较大的密接人员，第一时间跟进流调，锁定次密接者纳入管控。对发生病例所在市进京人员加强筛查。加强集中医学观察点储备，严格规范管理。对防疫一线工作人员要关心关爱，加强个人防护。

会议强调，要坚决堵塞漏洞，全面升级防控措施。守住入境关口，坚持“人物同防”，严格闭环管理和隔离观察措施。提升首都国际机场、大兴国际机场和重点客运场站防控等级，加强远端和进出站测温验码，严格工作人员分级分类管理，增设风险人员应急通道。严格进京检查站查核，提高通行效率。升级“北京健康宝”功能，对风险人员及时弹窗提醒，告知相关防疫要求。公园景区、演出场所、电影院、图书馆等公共场所要严格落实“限量、预约、错峰”等措施，防止人员扎堆聚集。坚持早发现、早报告，做好重点人群核酸检测，加强文化、旅游等窗口单位和交通、医疗、保洁等公共服务岗位人群核酸检测。坚持“非必要、不举办”，原则上取消8月份在京举办的大型会展活动。提前研究外地学生秋季开学返校工作方案，制定校园防疫的加强版措施。