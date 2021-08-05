2021年8月4日云南省新冠肺炎疫情情况

8月4日0时至24时，我省新增境外输入确诊病例8例、无症状感染者3例。新增本土新冠肺炎确诊病例3例。确诊病例治愈出院14例（本土3例，境外输入11例），无症状感染者解除隔离医学观察1例（境外输入）。

截至8月4日24时，我省现有确诊病例383例（本土57例，境外输入326例）、无症状感染者28例（本土1例，境外输入27例），均在定点医疗机构隔离治疗或医学观察。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：女，49岁，中国籍，普通型；

确诊病例2：男，32岁，中国籍，普通型；

确诊病例3：男，37岁，中国籍，普通型；

确诊病例4：女，43岁，中国籍，普通型；

确诊病例5：女，32岁，中国籍，普通型；

确诊病例6：男，29岁，中国籍，轻型；

确诊病例7：女，19岁，中国籍，轻型；

确诊病例8：男，37岁，中国籍，普通型。

上述8人近期居住在缅甸，7月26日－8月3日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月4日新冠病毒核酸检测结果为阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型6例、轻型2例，缅甸输入）。

确诊病例9：女，56岁，中国籍，普通型；

确诊病例10：男，21岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例11：女，14岁，缅甸籍，轻型。

上述3人于8月4日在瑞丽市全员核酸检测和重点人群核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型1例，轻型2例）。

新增无症状感染者信息：

无症状感染者1：男，19岁，中国籍；

无症状感染者2：男，37岁，中国籍。

上述2人近期居住在老挝，8月2日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月4日新冠病毒核酸检测结果为阳性，诊断为新冠肺炎无症状感染者（老挝输入）。

无症状感染者3：男，31岁，中国籍。

近期居住在缅甸，8月3日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月4日新冠病毒核酸检测结果为阳性，诊断为新冠肺炎无症状感染者（缅甸输入）。