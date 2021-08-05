迎战德尔塔病毒 多部门防控全面升级

“现有144个中高风险地区，为常态化防控以来最多。”8月4日，国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋指出，全国疫情正呈现“多点发生、局部暴发”态势。

郑州对封控区进行了扩大，张家界全员不得离市，扬州主城区小区全封闭，南京、郑州等中高风险地区的进京车票暂停发售……

从南京禄口机场入境、传播至多地的德尔塔新冠病毒引发新一轮疫情。病毒载量高、传播能力强、传播速度快的德尔塔毒株使得这一轮疫情来势汹汹。疫情又正赶上了暑期出行高峰，近期提前返程的客流明显增多，交通部门如何应对？

在列车上出现阳性感染者，怎么办？

如果在列车上发现了阳性确诊的病毒感染者，有没有技术能够快速锁定密接人员，避免扩散呢？

在回答科技日报记者这一提问时，国铁集团劳卫部副主任伍世平表示，通过旅客大数据信息系统，快速查询相关旅客信息，第一时间将信息提供给地方防控部门。

以包括旅客大数据在内的信息系统为基础，铁路部门建立了完善的应急处置预案和应急响应机制，一旦发现有阳性感染者，铁路部门一方面开展涉疫人员追踪调查，另一方面组织开展站车客运人员排查，按照风险接触情况实施隔离观察等措施，以防止疫情传播扩散。

伍世平表示，相关工作将严格按照制度进行，针对涉疫人员的乘车情况，将按照地方防控机构协查函的要求，达到“早、快、准”的要求。

应对德尔塔变异株，多部门将修订防疫指南

发布会上，“修订疫情防控技术指南”被多部门负责人5次提及。

交通运输部运输司副司长李华强表示，受变异毒株的影响，“外防输入”的工作压力持续增大。交通运输部将及时修订技术指南，对公路、水路、进口冷链食品物流、港口及其一线人员、船舶船员等领域的疫情防控指南进行再修订、再完善，细化实化工作举措和防控要求，最大限度地减少疫情输入的风险。

李华强表示，客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控技术指南通过修订，进一步细化了入境转运环节人员的防护要求。即将发布的第四版《国内游轮常态化疫情防控指南》，健全疫苗接种和定期核酸检测制度，强化乘客上岸游览管理，严格乘客信息的登记和筛查工作。

民航局飞行标准司副司长韩光祖表示，后续将根据疫情形势和病毒变异特点，持续优化防控措施，及时修订《运输机场、运输航空公司疫情防控技术指南》。

记者从发布会上了解到，交通运输、邮政、民航等相关行业均已加密一线工作人员核酸检测频次，对从事与国际业务相关的一线工作人员也更进一步加强核酸检测，以发挥其排查作用。

南京禄口机场显现的这些“薄弱环节”堵住了吗？

本轮南京疫情由禄口机场开始，同时由在张家界的旅游者进一步扩散。作为疫情源头的禄口机场防线为何被突破？

民航局飞行标准司副司长韩光祖认为，南京禄口机场出现聚集性疫情的原因是多方面的，包括防控制度落实不到位、长时间平稳运行后出现的麻痹心态、机场保洁业务外包等原因。

韩光祖再次强调了国际国内航班服务保障人员“不混流”的要求，即国际客运保障人员“四指定”，指定工作人员、指定服务区域、指定休息区域、指定场内交通车；国际货运保障人员“四固定”，作业人员固定、作业场地固定、生产设备固定、休息区域固定；涉及高风险航班保障的机场还要“两集中”，即相关工作区域集中、相关作业人员居住集中。

航空方面，将开展入境航空器检疫消杀标准、消杀效果的评估工作，为航班入境后对航空器实施保障的保洁、机务维修、搬运工人等各岗位人员及工作环节的防护标准、操作实施，提供更科学的依据、更安全的工作环境，确保风险可控。