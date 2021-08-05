极端天气频发，防汛需抓实抓细（深阅读·汛期关注③）

近期，我国多地持续遭遇强降雨，防汛形势十分严峻。今年汛期的天气气候有什么特点？今后雨情汛情情况如何？防汛减灾应注意哪些问题？记者采访了多位专家。

进入主汛期以来我国东部地区降水基本呈现北多南少分布，极端暴雨多发

今年入汛以来，我国多地遭遇强降雨。7月17日至22日，河南省遭遇强降雨，累计雨量大、持续时间长、短时降雨强、极端性突出，有19个县市日降水量突破历史极值，造成严重影响。

国家气候中心首席预报员陈丽娟介绍，根据国家气候中心的监测，进入主汛期以来（6月1日至7月31日），我国东部地区降水基本呈现北多南少分布。黑龙江西部、内蒙古中东部局部、京津冀大部、河南大部、山东西北部、江苏局部、浙江北部等地偏多50%以上，河南北部局部甚至偏多2倍以上，极端性强。而江南南部、华南大部、西北地区大部降水较常年同期明显偏少。

陈丽娟表示，2020年秋季至2021年春季，赤道中东太平洋发生了一次中等强度的拉尼娜事件，海水表面温度比常年平均状况持续偏低。通常，拉尼娜事件衰减年的夏季，有利于西太平洋副热带高压偏北，引导更多水汽输送到我国北方地区，从而使北方降水较常年偏多。

此外，今年以来全球气候总体异常的特征显著，尤其是北半球中高纬度地区更加明显。除了我国华北、黄淮地区极端暴雨多发，6—7月全球多地也出现极端天气气候事件。陈丽娟说：“纵观今年以来全球的气候形势，冬季、春季、夏季都出现了显著的气候异常事件。异常天气气候事件不断涌现，原因是多方面的，大气环流的组合异常是直接原因，而气候变暖加剧了气候系统的不稳定，使某些极端天气气候事件发生的可能性增大。”

全球变暖导致一些地区极端天气气候事件频繁发生，强度增大

根据世界气象组织发布的气候声明，2020年全球平均气温比工业化前水平（1850—1900年平均值）高出约1.2摄氏度。2011—2020年是有气象记录以来最暖的10年，最暖的6年都出现在2015年至2020年。联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）评估报告指出，全球变暖导致一些地区极端天气气候事件频繁发生，强度增大。

“大量研究证实，随着气候变暖，大气层在饱和前可容纳更多水汽，导致极端强降水发生的可能性增大。历史数据统计显示，近几十年北半球极端高温事件发生频率增加。”国家气候中心从事气候变化研究的韩振宇博士说。

韩振宇表示，最新的气候模式未来预估模拟表明，全球大部分陆地区域的极端高温事件将增多，极端低温事件将减少；热浪发生的频率更高，时间更长。随着全球平均表面温度上升，中纬度大部分陆地地区和湿润的热带地区的极端降水事件很可能强度加大、频率增高；干湿地区之间和干湿季节之间的降水差异将会增大。

气候预估显示，未来在不控制温室气体排放的情景下，到21世纪末，陆地区域高温热浪事件的发生概率将是现在的5—10倍，陆地区域极端降水量将增加约20%。受此影响，我国极端降水量将增加约21%，东部沿海受台风影响地区将增加1倍，而与此同时全国受干旱影响的农田面积可能会增加1.5倍以上。

“越来越多的气象专家都形成一个共识：虽然不能将每一次极端天气气候事件都归咎为气候变暖，推导出直接的因果关系，但每一次极端天气气候事件的发生都在向人类敲响警钟——以全球变暖为主要特征的气候变化，给自然生态环境和人类经济社会带来了多方面的影响和风险，是全球面临的最严峻挑战之一。”国家气候中心气候服务首席专家周兵说。

预测显示今年盛夏气候状况总体偏差，防汛警惕性不能放松

陈丽娟介绍，国家气候中心从今年2月开始对汛期气候进行滚动预测，在5月的滚动预测意见中，将气候年景的预报由“一般到偏差”调整为“偏差”。6月底发布的盛夏（7—8月）预测信息指出：“我国气候状况总体偏差，极端天气气候事件偏多，旱涝灾害较重。主要多雨区位于西北地区中东部、内蒙古大部、华北、东北、黄淮、江淮东部、江南东北部、西南地区东部和北部、江汉大部及华南南部等地。”

陈丽娟表示，据国家气候中心预测，8月份影响我国天气气候的东亚季风环流系统的阶段性变化比较大，但总体还是有利于我国降水呈现南北两条雨带，北方雨带受西风带槽脊波动和西太平洋副热带高压阶段性西伸北抬的影响，而南方雨带主要受到台风活动和西太平洋副热带高压阶段性南落的影响。预计新疆西部、内蒙古、东北、华北、西北地区东部、黄淮北部、江淮、江南、华南北部等地，降水较常年同期偏多，可能有2—3个热带气旋登陆或显著影响华南和东南沿海地区。

“防汛的警惕性不能放松。”陈丽娟说。

7月30日，灾害天气国家重点实验室组织召开今年7月河南极端暴雨研讨会。中国气象局副局长宇如聪在研讨会上表示，要在提高预报精准度和时效方面继续组织开展科研攻关，要强化全球极端天气气候事件频发的意识，提高应对能力，特别是加强对灾害性天气的警惕性。

当前，我国正处于“七下八上”防汛关键期。专家建议，各地各部门要加强统筹协调，强化灾害隐患巡查排险，加强重要基础设施安全防护，提高降雨、台风、山洪、泥石流等预警预报水平，抓细抓实各项防汛救灾措施。对于公众而言，应该及时关注气象预报预警，提升防灾减灾的意识和能力。

《 人民日报 》（ 2021年08月05日 04 版）