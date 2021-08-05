食品、药品等领域被列入市场监管严重违法失信管理范围

新华社北京8月4日电 （记者赵文君）食品、药品、特种设备等领域被列入市场监管严重违法失信管理范围，促使市场主体提升守法诚信经营意识和水平。

这是记者4日从市场监管总局获悉的。为推动构建以信用为基础的市场监管长效机制、激发市场主体活力，市场监管总局近日公布《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》《市场监督管理行政处罚信息公示规定》《市场监督管理信用修复管理办法》3个部门规章和规范性文件，自今年9月1日起施行。

新修订的《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》构建统一规范的严重违法失信名单管理制度，聚焦食品、药品和特种设备等直接关系人民群众生命健康安全的领域，强化信用约束和失信惩戒，着力解决群众痛点、治理难点。

新修订的《市场监督管理行政处罚信息公示规定》和新制定的《市场监督管理信用修复管理办法》共同推动解决市场监管部门行政处罚信息公示期限较长、信用修复机制不健全等问题。

市场监管部门在构建信用监管制度框架之初，提出“公示即监管”的理念。通过国家企业信用信息公示系统，依法公示企业注册登记备案、行政许可、行政处罚、抽查检查结果等信息，有效展现企业信用状况，推动社会诚信体系建设。

值得注意的是，为鼓励违法失信当事人重塑信用，信用修复的对象包括受到市场监管部门行政处罚，被列入经营异常名录、严重违法失信名单，被标记为经营异常状态的当事人。通过健全完善信用修复制度、规范信用修复程序等，构建放管结合、宽严相济、进退有序的信用监管新格局。