郑州此轮疫情新增本土确诊病例16例 无症状感染者85例

新华社郑州8月4日电（记者王烁）记者4日从郑州市新冠肺炎应急处置联合指挥部新闻发布会上获悉，自7月30日发现首例无症状感染者以来，截至8月4日18时，此轮疫情导致郑州市新增本土确诊病例16例，无症状感染者85例，确诊患者均为轻型和普通型。

据介绍，公布的101例感染病例中，男性57人，女性44人，年龄最小的7岁，最大的77岁，65岁及以上16人。

为了防止疫情进一步传播，在7月30日划分封闭区、封控区、防控区的基础上，郑州市于8月2日、8月3日、8月4日根据新发现病例分布情况，三次调整扩大封控区范围，共涉及二七区12个街道办事处108个社区66.18万人、管城区4个街道办事处22个社区12.29万人，两区合计78.47万人。

据悉，郑州市第一轮全员核酸检测已于8月3日全部完成，截至8月4日16时，郑州第一轮全员核酸检测采样人数1118万人，全部完成检测任务。目前，除初期单采单检排查出2名感染者外，第一轮全员核酸检测已筛查出确诊病例及无症状感染者99例。郑州市二七区第二轮全员核酸检测自8月3日15时开始，截至8月4日18时，共采样88.5万人，已检测68.7万人，结果均为阴性。