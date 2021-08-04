新华社北京8月4日电 题：疫情多点发生，“外防输入、内防扩散”如何做？

新华社记者

目前全国疫情呈现多点发生、局部暴发的态势，如何外防疫情输入？怎样防止疫情扩散？如何确保物流供应链畅通？8月4日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，交通运输部、国家移民管理局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司相关负责人介绍进一步加强疫情防控情况，一一回应上述问题。

“最大限度地减少疫情输入的风险”

“全球新冠肺炎疫情形势依然严峻复杂，特别是受德尔塔变异毒株的影响，‘外防输入’的工作压力持续增大。”交通运输部运输服务司副司长李华强说。

如何做好公路、水路口岸的“外防输入”工作？李华强介绍，交通运输部门对公路、水路、港口等领域的疫情防控指南进行完善，最大限度地减少疫情输入的风险；指导各地对国际道路货物运输车辆驾驶员、登临船舶航行作业人员、引航员等采取集中住宿等举措，避免其与家人和社区人员接触；严格落实港口熔断举措，截至8月3日，已执行4次熔断，累计暂停18家航运公司、438艘船舶的外籍船员在境内港口换班。

国际机场是疫情防控的前沿阵地。此轮疫情最先在南京禄口国际机场发生，机场“外防输入”存在哪些薄弱环节？

“此次南京禄口机场出现聚集性疫情的原因是多方面的，包括防控制度落实不到位，机场从业人员出现松懈麻痹心态，以及机场保洁业务外包没有严格落实疫情防控责任等。”民用航空局飞行标准司副司长韩光祖说。

针对境外疫情输入风险，韩光祖介绍，民航局再次强调相关单位要坚决落实防控技术指南中国际国内航班服务保障人员不得混流的规定，并全面升级航班和机场运行疫情防控措施，加密所有一线工作人员核酸检测频次。

减少人员跨境流动是疫情防控的有效措施。

“当前，全球疫情仍处在流行阶段，我们将继续坚持非必要、非紧急不出国、不出境的社会共识。”国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，国家移民管理局将从严审批签发公民出入境通行证件，对非必要、非紧急出境事由，暂不签发普通护照等出入境证件。

“全力防范疫情外溢”

交通场站和交通工具是人流、物流集散的重要场所，是防范疫情扩散的重要环节。

“我们将严格实施客运管控，全力防范疫情外溢。”李华强介绍，交通运输部将指导涉疫地区及时关闭进出中高风险地区所在县区的道路客运服务，暂停中高风险地区所在城市的跨城公交、出租车、顺风车业务。对于途经中高风险地区的公交和轨道交通线路，实施甩站、跨站运行。

此外，交通运输各部门将加大监督检查力度，督促运输经营者进一步落实客运场站和交通工具的消毒、通风、运输组织、人员防护等防控举措；严格做好货运场站、车辆、装卸工具的消杀，以及进出场站车辆和人员的信息登记等工作。

铁路车站和列车上人员流动大，对于铁路部门来说，疫情防控如何做、进展如何，备受公众关注。

国铁集团劳卫部副主任伍世平表示，全国火车站严格执行属地政府的疫情防控要求，坚决杜绝不符合出行要求的人员进站上车。其中，按照首都疫情防控要求，暂停发售南京、郑州等中高风险地区的进京车票。

据悉，为了引导旅客调整行程、减少流动，铁路部门对8月3日24时前已购各次列车有效车票需要办理退票的旅客，均不收取手续费。民航、水路、道路等部门也相继推出免费退票政策。

“全力做好应急物资、疫苗运输和国际物流供应链的保通保畅工作”

疫情反复，货运行业不确定性增加，如何保障物流供应链稳定？

“交通运输部会同多个部门，全力做好应急物资、疫苗运输和国际物流供应链的保通保畅工作。”李华强用三个“着力”来概括相关举措。

——着力强化应急物资运输保障，发挥交通管控与运输保障专班作用，指导各地强化运力调度，合理布局道路货运中转调运站，全力确保重点物资和人民群众生产生活物资的运输顺畅。

——着力确保疫苗运输安全高效，统筹疫苗道路货物运输的组织和服务保障工作，对疫苗运输车辆实施免收通行费、优先便捷通行等政策。截至目前，已累计保障500多万件疫苗制剂运输。

——着力保障国际物流稳定畅通，依托国际物流保障协调工作机制，统筹发挥各种运输方式的比较优势和组合效率。目前，国际物流主要通道总体运行顺畅。

疫情发生以来，快递业在防疫物资和群众基本生活物资寄递方面发挥了重要作用。

“上半年快递全行业新冠疫苗接种率超90%。截至目前，没有快递小哥和用户因为接触快递包裹而引发疫情，疫情通过接触快递包裹而传播的风险没有进一步加大。”国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，全行业在疫情期间保持稳定运行、高速增长。据悉，今年以来，我国快递业务量已突破500亿件，预计全年将超过950亿件。

边作栋提醒，用户要加强自身防护，在接收快递包裹的时候尽量戴口罩、戴手套，把内件取出以后，及时洗手，做好自身防护。（记者周圆、樊曦、任沁沁、戴小河）