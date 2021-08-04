北京新增3例京外疫情关联本地新冠肺炎确诊病例 2社区调整为中风险地区

新华社北京8月4日电（记者侠克）北京市疾病预防控制中心副主任庞星火在4日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第二百三十一场新闻发布会上通报，8月4日0时至12时，北京市新增3例京外疫情关联本地新冠肺炎确诊病例，均为8月1日公布确诊病例的密切接触者，其中2例为确诊病例亲属，有湖南省张家界市旅行史，1例为确诊病例同航班密切接触者。

确诊病例1住址为北京市房山区阎村镇天恒乐活城北区，为8月1日公布确诊病例亲属。7月22日与家人赴湖南省张家界旅游，7月28日由湖南省怀化市前往海南省三亚市旅游，7月30日乘坐南方航空CZ8804航班从三亚机场至北京大兴机场。8月4日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例2住址为北京市房山区新镇千禧家园，为8月1日公布确诊病例亲属，具体行程与确诊病例1相同。8月4日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3住址为北京市朝阳区望京国风上观小区，7月30日乘坐南方航空CZ8804航班由三亚机场至北京大兴机场，与上述确诊病例乘同一航班。7月31日，曾前往朝阳区大屯街道博世祥园小区、东湖街道博泰国际商业广场和望京街道万科时代中心某餐馆。8月4日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

目前，相关部门已对上述确诊病例采取密接追踪、封闭管控等措施，相关流行病学调查、基因测序等工作正有序开展。初步判定上述确诊病例密切接触者50人，其他风险点位的密切接触者正在核实中。

庞星火通报，经北京市疾控中心实验室对此轮疫情前期病例样本进行全基因组测序，结果显示与近期南京疫情病毒全基因组高度同源，属于同一传播链。鉴于德尔塔变异毒株传染性高、传播力强，北京面临的输入风险和防控压力持续增大。经综合研判，北京市将昌平区龙泽园街道龙跃苑二区、房山区阎村镇乐活家园社区定为中风险地区。截至目前，北京市共有中风险地区2个，全市其他地区均为低风险地区。

庞星火表示，如发现有与上述病例轨迹有交集的，或近期有中高风险地区旅居史、与中高风险地区人员有密切接触史的人员，要立即向所在社区（村）、单位或酒店报备，配合核酸检测、隔离观察等各项防控措施。