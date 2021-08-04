防疫履职不力 湖南张家界多名公职人员被追责问责

8月3日，湖南省张家界市纪委发布《关于对新冠肺炎疫情防控工作中履职不力公职人员追责问责情况的通报》。2021年7月以来，张家界市委市政府认真贯彻落实中央和省委决策部署，全市上下积极抗击新冠肺炎疫情，广大党员干部众志成城、忠诚履职，汇聚了抗击疫情的磅礴力量，但少数单位和少数公职人员在疫情防控工作中履职不力、工作无序、进展迟缓，对疫情防控工作造成了不良影响。为进一步严明纪律，现将有关公职人员问责情况通报如下：

一、永定区疫情防控不力有关责任人员追责情况

1、许雄辉，永定区人民政府党组成员、副区长候选人提名人。作为分管全区卫生工作的负责人，负责全区疫情防控和医疗救治工作时，靠前指挥、深入一线了解情况、督促工作落实不够，对核酸检测异常人员管控工作调度不力、工作失序，对新冠病毒感染者采取隔离措施不够及时有效，履行职责不到位。市纪委决定免去其区人民政府党组成员职务、取消副区长候选人提名资格。

2、王铸，永定区疾控中心党支部书记。对新冠肺炎疫情隔离管控工作调度不力、工作失序，履行职责不到位。市纪委决定免去其党支部书记职务。

3、向慈庸，永定区委常委、常务副区长。作为永定区疫情防控工作常务副指挥长，对疫情防控形势估计不足，调度不够严密、科学、紧凑，指挥机构运转效率不高，防控工作进展比较迟缓，履行领导责任不到位。市纪委决定给予其党内警告处分。

4、谭建新，永定区卫健局党组书记。对核酸检测异常人员管控工作协调不力、衔接不畅、工作失序，履行职责不够到位。市纪委决定对其予以诫勉谈话。

5、王学军，永定区委副书记、区人民政府副区长、代理区长。对全区疫情防控工作总体部署不够周密，职责分工不够完善，效率不高，履行领导责任不到位，工作比较被动。市纪委对其予以约谈。

6、朱法栋，永定区委书记。对全区疫情防控形势估计不足，履行领导责任不到位，工作比较被动。市纪委对其予以约谈。

二、张家界市人民医院古庸路院区疫情防控不力追责情况

1、邓华斌，市人民医院老院区急诊科主任。作为急诊科核酸检测点现场管理第一责任人，风险意识不强，不亲临现场，调度指挥不力，造成检测点秩序混乱、人员扎堆，没有按规定标准保持安全距离，存在严重的交叉感染、院内感染的风险，对此问题负有直接责任。市纪委决定免去邓华斌急诊科主任职务。

2、胡观成，市人民医院副院长。作为负责院区疫情防控工作和预防院内感染工作的分管领导，敏感性、责任心不强，对核酸检测点秩序混乱、人员扎堆的问题，没有采取有效措施进行整改，导致事情继续发生，对现场存在的问题没有及时予以纠正处理，对发生的问题负有主要领导责任。市纪委监委决定对胡观成给予政务警告处分。

3、黄红，受委托负责院区全面工作，未全面尽责，指导、督促不力，对发生的问题负有重要领导责任。市纪委对黄红提醒谈话。

4、邓绍勇，市人民医院综治办副主任。对保安人员履职情况监管不严，对发生的问题负有重要领导责任。市纪委决定对其约谈。

5、蔡章、李琳作为现场管理人员，对存在的问题没有及时报告，履责不力，对发生的问题负有一定责任。市纪委决定对蔡章、李琳进行批评教育。

三、武陵源区演艺场所疫情防控不力追责情况

1、胡华健，武陵源区文化旅游广电体育局综合行政执法大队大队长，负责对魅力湘西演艺场所常态化疫情防控工作进行监督管理。魅力湘西观演期间游客未全程佩戴口罩，演出场次之间的消杀不够彻底。武陵源区文旅局发现企业疫情防控问题后，在督促企业整改落实、复查企业是否整改到位等方面工作不扎实不细致，后续跟进监管不力。2021年7月26日至30日，多地网络舆情爆料魅力湘西关联病例，引起较大社会反响。对此，胡华建负有直接责任。市纪委决定给予其党内严重警告处分。

2、庹鸿，武陵源区文化旅游广电体育局产业股股长，负责对魅力湘西演艺场所常态化疫情防控工作进行监督管理。对魅力湘西演艺场所常态化疫情防控不力负有直接责任。市纪委监委决定给予其政务记大过处分。

3、张碧波，武陵源区文化旅游广电体育局党组成员、副局长，分管执法大队。对魅力湘西演艺场所常态化疫情防控不力负有主要领导责任。市纪委决定给予其党内警告处分。

4、邓秀莉，武陵源区文化旅游广电体育局党组成员、副局长，分管产业股。对魅力湘西演艺场所常态化疫情防控不力负有主要领导责任。市纪委决定给予其党内警告处分。

5、向延初，武陵源区文化旅游广电体育局局长，主持全面工作。对魅力湘西演艺场所常态化疫情防控不力负有重要领导责任。市纪委决定对其予以诫勉谈话。

6、彭斌，武陵源区文化旅游广电体育局党组书记，主持全面工作。对魅力湘西演艺场所常态化疫情防控不力负有重要领导责任。市纪委决定对其予以诫勉谈话。

7、秦进廷，武陵源区人大常委会主任候选人，此前任武陵源区副区长，分管文化体育旅游工作。对魅力湘西演艺场所常态化疫情防控不力负有领导责任。市纪委决定对其予以批评教育。

8、谢贵湘，现任武陵源区委副书记，联系文化体育旅游工作。对魅力湘西演艺场所常态化疫情防控不力负有领导责任。市纪委决定对其予以约谈。(总台记者 赵喜)