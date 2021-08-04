日本3日新增确诊再超1.2万例 医院将仅收治重症患者

新华社东京8月3日电(记者华义)日本3日新增新冠确诊病例数再次超过1.2万例。由于医疗资源趋于紧张，日本政府要求原则上医院只收治重症患者。

据日本广播协会电视台统计，截至3日18时30分(北京时间17时30分)，日本当日新增确诊病例12017例，最近一周有5天新增确诊病例超过1万例；累计确诊956986例；当日新增死亡10例，累计死亡15219例。

东京都3日新增确诊3709例，而最近3天东京都平均单日检测样本量只有约9928份。

由于近日疫情加剧，东京都等地医疗资源日趋紧张。日本政府2日决定，原则上只有重症患者和重症化风险较高的患者才能住院治疗，中等症状和轻症患者都要求居家隔离，病情出现恶化才能住院。

8月2日起，日本紧急状态覆盖东京都、大阪府、神奈川县、千叶县、埼玉县和冲绳县6地。据日本共同社3日报道，这6地的居家隔离患者已达约3万人。