印尼累计新冠确诊近350万例 死亡率居高不下

印尼临时负责“社会活动紧急限制”措施实施的海洋与投资统筹部长卢胡特3日在雅加达称，该国将实施以集中隔离代替居家隔离的措施，以求降低居高不下的新冠患者死亡率和单日死亡病例数。

印尼官方当天下午通报，该国过去24小时内新增新冠肺炎确诊病例33900例，累计确诊逼近350万例、达3496700例；新增死亡1598例，累计死亡98889例。

这是该国连续第19天单日新增死亡超千例、连续第8天新增死亡超1500例。当天新冠患者死亡率为2.8%。

卢胡特称自7月中旬以来出现单日新增死亡病例数和死亡率居高不下的重要原因是，许多新冠患者在居家隔离治疗，待病情加重送至医院时，已出现血氧饱和度很低、呼吸困难的情况。

6月至7月，以德尔塔变异病毒快速传染为最主要特征的印尼第二波新冠疫情凶猛反弹，包括首都雅加达在内的多地医疗系统超负荷运转。彼时，印尼政府为减轻医院负担和减少交叉感染危险，呼吁无症状感染者和轻症患者自行居家隔离，政府以远程诊治和免费送药上门方式提供服务。

经过7月3日至8月2日一个月“社会活动紧急限制”措施的实施，印尼单日新增确诊病例已从峰值时的近6万例下降至3万例左右。但近一个月来单日新增死亡病例数和死亡率却居高不下，居全球高位。

印尼卫生部长萨迪金亦称其重要原因是患者太迟送医贻误了最佳治疗时间，有不少患者甚至来不及送至医院便离世。

随着新增确诊病例的下降和医疗系统压力的相对缓解，卢胡特要求各地方政府应“成立专门工作组、负责挨家挨户接走阳性患者进行集中隔离”。

卢胡特当天还表示，印尼政府已制定新冠疫情防控的路线图：将通过防疫卫生规范的执行，检测、追踪和治疗，加速疫苗接种“三管齐下”的举措，争取9月份开始分阶段开放经济活动、10月份将检测阳性率降至5%以下。近期该国每日新冠检测阳性率高达二成五左右。(记者 林永传)