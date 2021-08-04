天津已排查重点地区来津人员87107人 目前核酸检测结果均为阴性

记者3日夜间从天津市疫情防控指挥部获悉，截至8月3日12时，天津累计排查重点地区来津人员87107人，发现具有重点地区暴露史人员6374人，累计完成核酸检测或核验核酸检测证明5690人，均为阴性，其余684人均已纳入管理，正在核酸检测中。目前，南京市、张家界市重点地区来津人员共隔离管控3954人。

天津市疫情防控指挥部提醒广大市民，重点地区来津及返津人员，请主动向社区和单位“双报备”。

目前，根据天津市防控指挥部的要求，高中风险地区来津人员均实施14天的隔离管控，其他人员核酸检测结果出具前实施居家医学观察。其中，张家界市来津返津人员排查日期追溯至7月18日0时；扬州市追溯至7月29日0时；常德市追溯至7月30日0时，7月24日游览常德市河街人员参照高风险地区管理；郑州市追溯至7月31日18时，7月16日以来出入郑州市第六人民医院人员参照中风险地区管理；7月27日以来具有湖北省荆州火车站旅居史人员参照高风险地区管理；其他追溯时间(含中高风险地区排查判定时间)按照现行政策执行。

纳入隔离管控人员，末次离开存在暴露风险地区未满14日，均需在津实施14天的隔离管控，并严格执行核酸检测要求；如需集中隔离人员抵津后接触同住人员，则同住人员实施居家隔离；上述人员纳入隔离时及解除隔离前核酸检测均为阴性方可解除隔离。

天津市疫情防控指挥部再三强调，为了您和他人的身体健康，务必报备！同时提醒市民，密切关注疫情发展动态，出行前要认真查询目的地的疫情风险状态，非必要不离津，非必要不前往发生疫情地区，非必要不出境。做好个人防护，戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集，保持安全社交距离，做到疫情防控意识和健康行为不放松。(记者 张道正)