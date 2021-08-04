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湖北多地加强疫情防控 多措并举守牢疫情防控红线

2021年08月04日08:18 来源：央视网

　　记者8月2日下午从湖北武汉经开区新冠肺炎疫情防控指挥部了解到，8月1日晚，武汉经开区在对淮安某旅游团重点区域驻留人员排查中，发现沌口街一工地外来务工人员唐某曾于7月27日在荆州高铁站候车时，与淮安某旅游团的活动轨迹存在交集。8月2日上午，唐某及与其密接的6名人员核酸检测阳性。

　　目前，武汉经开区已将唐某等7人送往定点医院进行进一步诊断治疗，并严格按照有关流程，对相关场所、小区和人员采取封闭管理以及环境消杀，开展流行病学调查、核酸检测等相关处置措施。

　　湖北荆州：对江苏某旅游团驻留区域排查两人呈阳性

　　湖北荆州市新冠肺炎疫情防控指挥部昨天(2日)发布通告，8月1日，荆州市沙市区在对江苏某旅游团重点区域驻留人员排查时，发现1人新冠病毒核酸检测阳性，经专家诊断为新冠肺炎确诊病例，为轻型，该病例女友为密切接触者，新冠病毒核酸检测阳性，专家组诊断为新冠肺炎确诊病例轻型。

　　当地立即对确诊病例活动的相关街道、社区等可能存在风险的区域进行封闭，并在沙市区开展全员核酸检测。目前，沙市区共设置酸检测点155个，已经对疫情小区及其周边所有人员完成第一轮核酸采集。

　　湖北荆州部分区域划定为中风险地区

　　湖北荆州市新冠肺炎疫情防控指挥部昨天(2日)发布通告，根据疫情防控要求，2日起将荆州市沙市区塔桥路以东、江津中路以北、工农路以西、东岳东路以南围合区(沙市区政府和荆州理工职业学院除外)划定为中风险地区，其他地区风险等级不变。

　　从即日起，以上中风险地区实行封控管理。

(责编：崔元苑、杨迪)


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