郑州扩大封控区范围 调整部分区域疫情风险等级

新华社郑州8月3日电（记者王烁）记者从郑州市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室获悉，根据国家和河南省关于应对新冠肺炎疫情精准防控工作要求，结合郑州市当前疫情形势，对市内封控区范围以及部分区域疫情风险等级进行调整。

自2021年8月3日起，郑州市二七区京广路街道调整为高风险地区。二七区长江路街道、二七区嵩山路街道望江居社区、管城回族区陇海马路街道海棠湾、管城回族区航海东路街道芦邢庄花苑、荥阳市乔楼镇狮村社区、荥阳市贾峪镇周垌村等6个地区调整为中风险地区。其他地区风险等级不变，中高风险地区实行封闭管理，限制人员流动，最大限度严防疫情风险传播。

同时，扩大封控区范围，将嵩山路以东、紫荆山路以西、陇海路以南、环翠路以北区域调整为封控区。调整后，封控区范围约为28平方公里。封控区全体人员“只进不出、严禁聚集”，封控的第1、4、7天分别进行一次全员核酸检测。