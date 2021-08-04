山西提升疫情管控等级 入晋人员须立即测核酸

新华社太原8月3日电（记者马晓媛）记者从山西省政府新闻办3日举行的新闻发布会上获悉，为应对当前严峻复杂的疫情防控形势，山西将提升疫情管控等级，所有自省外入晋返晋人员要立即进行一次核酸检测。

山西省要求，14天内自高风险地区入晋返晋人员一律实施“14+2”集中隔离医学观察；中风险地区入晋返晋人员实施“14+2”居家隔离医学观察，不具备居家隔离条件的，一律实施集中隔离；中高风险地区所在地市的其他低风险区入晋返晋人员实施“7+2”居家健康监测，非必要不外出。

山西省还明确，全省机关、企事业单位干部职工要坚持“非必要不出省”的原则，不前往中高风险地区和病例轨迹关联地，如确需前往，按照“谁批准、谁负责”要求严格履行请假报备程序。所有大型会议活动坚持“非必要不举办、谁举办谁负责”的原则，如确需举办，采取线上线下相结合的方式，线下不超过100人。