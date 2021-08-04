南京禄口国际机场组织开展全面消杀

新华社南京8月3日电（记者朱国亮）江苏省政府新闻办公室3日召开新闻发布会说，3日起，南京禄口国际机场开始组织开展全面消杀工作，前期环境采样发现25份阳性标本。

江苏省卫生健康委员会副主任周明浩说，7月31日，国家和江苏省、南京市三级卫生防疫专家进入禄口国际机场，现场查看了机场内部功能区分布情况，连夜开会研究确定了机场终末消毒技术方案和消毒效果评价方案。8月2日又对进入机场的消杀队进行了强化培训指导，8月3日已开始组织开展全面消杀工作。

周明浩说，此次消杀范围将覆盖机场航站楼所有区域，对阳性病人活动场所、环境标本阳性区域、人员密集场所等重点区域将进一步加强消杀力度。消杀后将对机场再次进行环境采样，以对机场消杀效果进行评估。

消杀前，防疫人员已对机场物体表面、空气气溶胶、污水等方面的40余类场所部位进行环境采样。周明浩介绍，截至7月31日共采集样本1115份，检测发现阳性标本共25份，主要集中在机场保洁人员活动、休息的场所。

南京禄口国际机场是此轮疫情的源头，波及全国多个省份。截至8月2日24时，江苏省内累计报告南京禄口国际机场及其关联疫情确诊病例327例，无症状感染者4例。