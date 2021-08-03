国家卫健委：昨日新增新冠肺炎确诊病例90例 其中本土病例61例

8月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例90例，其中境外输入病例29例（云南8例，广东6例，天津3例，上海3例，四川3例，江苏2例，陕西2例，福建1例，山东1例），本土病例61例（江苏45例，湖南6例，湖北3例，河南2例，云南2例，北京1例，上海1例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者632人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例698例（其中重症病例13例），无现有疑似病例。累计确诊病例7504例，累计治愈出院病例6806例，无死亡病例。

截至8月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1157例（其中重症病例24例），累计治愈出院病例87400例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例93193例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1102493人，尚在医学观察的密切接触者31783人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者41例，其中境外输入18例，本土23例（河南15例，湖北6例，湖南2例）；当日转为确诊病例4例（境外输入1例）；当日解除医学观察14例（境外输入13例）；尚在医学观察的无症状感染者499例（境外输入383例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27751例。其中，香港特别行政区11990例（出院11715例，死亡212例），澳门特别行政区59例（出院54例），台湾地区15702例（出院12884例，死亡789例）。