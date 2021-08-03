南非总统号召民众“及时、自觉”接种疫苗

南非总统拉马福萨2日发表致全体国民的公开信。他号召南非民众及时、自觉接种新冠肺炎疫苗，并称接种疫苗是每位南非民众的“爱国义务”。

“接种疫苗不仅仅是在保护自己，也是在为我们的国家和同胞履行爱国义务。”拉马福萨表示，他在上周视察了南非新冠疫苗接种情况。目前南非已有约300万民众接种了疫苗，平均每天接种人口达22万人次，他对当前南非疫苗接种整体进度感到满意。

拉马福萨表示，疫苗接种工作逐步推进的同时，更多通过不同渠道获得的疫苗将在未来一个月内陆续运抵南非。此外，南非当地的医药公司也正在加紧实现新冠疫苗本地化生产，这样一来将极大缓解此前困扰南非的疫苗短缺问题。

拉马福萨强调，经过南非各政府部门的通力合作，南非现已拥有足够的疫苗库存，以应对民众接种疫苗的需求，同时也更有信心应对未来可能出现的疫情高峰。

另据拉马福萨透露，除了解决本国民众的疫苗接种，南非还将通过非盟倡导的“非洲疫苗采购计划”，将疫苗提供给非洲大陆其他国家或地区，以加快非洲大陆新冠肺炎疫苗接种整体进度。

当日，南非新增新冠确诊病例5575例，死亡病例246例。截至记者发稿时，南非新冠肺炎确诊病例总数达2461758例，死亡病例72437例，检测呈阳性率达21.9%。（记者 王曦）