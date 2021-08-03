武汉查清新增7病例活动轨迹 相关小区封控管理

武汉市2日晚召开疫情发布会称，该市新增7例省外关联本地新冠肺炎病例，目前相关人员活动轨迹已全部查清，武汉经济技术开发区(以下简称“武汉经开区”)7个相关小区已实行封控管理。

据通报，2021年8月1日晚，武汉经开区对江苏淮安某旅游团途经的重点区域驻留人员进行了排查，发现沌口街一工地外来务工人员唐某，曾于7月27日在荆州高铁站候车时，与淮安某旅游团的活动轨迹存在交集。该区立即对其进行新冠病毒核酸检测，8月2日上午，唐某检测结果显示为阳性，在对其工友、室友进行核酸检测后，又发现6名阳性人员。7人中，3例确诊(1例普通型，2例轻型)，4例为无症状感染者。

目前，武汉经开区已将唐某等7人送往定点医院进一步诊断治疗，并严格按照有关流程，对相关场所、小区和人员采取封闭管理以及环境消杀，开展流行病学调查、核酸检测等相关处置措施，对调查出来新的密切接触者和次密切接触者，按照相关规定严格进行管控。

据武汉市经济技术开发区管委会副主任晏冠亮介绍，唐某等7人所在工地全部人员已集中隔离并组织开展核酸检测。此外，武汉经开区枫桦苇岸，万家湖A区、B区、C区，君融天湖、华茂品江、碧桂园泰富城7个相关小区及周边路口已实行封闭管理，进行环境消杀，已部署对封控小区内居民进行全员核酸检测。

截至目前，武汉经开区已开辟隔离点18个，准备隔离房间2707间，已隔离2007人。

武汉市卫生健康委员会副主任彭厚鹏提醒，与此次新冠病毒核酸检测阳性人员有过接触的市民，请立即向当地社区或疫情防控部门报备，并配合当地疫情防控部门做好个人核酸检测、隔离管控等相关措施。（记者 张芹）