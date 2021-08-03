8月2日0时至24时，北京新增1例京外关联本地新冠肺炎确诊病例(昨日已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

确诊病例：住址为海淀区首体南路20号国兴家园。7月25日从长沙南站乘坐高铁G486返京，当日21：26到达北京西站，出站后乘坐私家车至海淀区国兴家园。7月29日主动向社区报备并按要求进行集中隔离观察，首次核酸检测结果为阴性。自述其7月30日出现咳嗽等症状，7月31日出现发热症状，8月1日核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，8月2日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

当前，国内多个地区相继发生聚集性疫情，我市也连续出现多例京外关联本地确诊病例，疫情防控压力持续增大。必须坚持从快从严从紧的防控策略，不折不扣落实“四方责任”和外防输入、内防反弹各项防控措施，毫不松懈抓好各项工作。近期到过南京市、扬州市、张家界市、郑州市等中高风险地区的返京来京人员，或通过各种渠道得知自己可能是密切接触者的人员，请务必第一时间主动向所在社区(村)及单位报告。建议市民朋友最大限度减少出京活动，近期不出京旅游，不前往境外、国内中高风险地区。快递、交通运输、医疗卫生、冷链物流、物业保洁等重点行业人员，要严格落实健康监测、核酸检测、疫苗接种等防控措施。集中隔离和居家医学观察人员，要严格服从防控管理，在医学观察期间出现任何身体异常，要及时报告，按要求就医。请市民朋友积极做好个人防护，少聚集、少聚餐，科学正确佩戴口罩，勤洗手、常通风、保持安全社交距离，主动履行防疫责任和社会义务，积极配合社区(村)和单位做好各项防疫工作，共同守护好首都安全。