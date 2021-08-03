上海市新增本地新冠肺炎确诊病例1例

据上海市卫生健康委员会官方微博消息，2021年8月2日0—24时，上海市通过口岸联防联控机制，报告3例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院4例，其中来自台湾地区2例，来自日本1例，来自美国1例。新增本地新冠肺炎确诊病例1例。

病例1为中国籍，在挪威留学，自挪威出发，经丹麦转机，于2021年7月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为台湾地区居民，在台湾地区生活，自台湾地区出发，于2021年7月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在泰国工作，自泰国出发，于2021年7月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

3例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者48人，均已落实集中隔离观察。

2021年8月2日0—24时，新增本地新冠肺炎确诊病例1例。

该病例常住浦东新区，为浦东机场货运区外航货机服务人员。按单位要求赴医疗机构进行核酸检测，结果为阳性。8月2日，市疾控中心核酸检测复核结果为阳性。经专家组会诊，综合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。

已追踪到其在本市的密切接触者43人，均已落实集中隔离观察。对病例曾活动过的场所已进行终末消毒。

截至2021年8月2日24时，累计境外输入性确诊病例1946例，出院1886例，在院治疗60例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2021年8月2日24时，累计本地确诊病例372例，治愈出院364例，在院治疗1例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2021年8月2日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。