融侨丰霖农业首次亮相2021国际肉类产业博览会

近日，以“提升肉类品质，推动技术创新”为主题的“2021国际肉类产业博览会暨牛羊肉产销对接大会”于宁夏银川举办。融侨丰霖（宁夏）肉牛生态产业园受邀参展，首次亮相。

在本次为期三天的博览会上，融侨丰霖农业展示了产业园软硬件设施、技术研发及产业发展蓝图，并为后续牛肉产品销售接洽了丰富的产销对口资源。融侨丰霖（宁夏）肉牛生态产业园，规划占地面积12000亩，其中屠宰加工及办公区300亩（年屠宰加工肉牛10万头）、养殖区1200亩（年出栏肉牛3万头）、种植区10000亩、肉牛文化展示区600亩，产业园致力于一二三产融合、农牧循环、绿色发展的模式，建设成集饲草种植、肉牛养殖、屠宰加工、休闲体验为一体的肉牛生态产业园。

据悉，未来，融侨集团农业板块立足食品安全和健康农业，以“农业+科技+旅游”一体两翼产业发展模式，开拓现代化大农业全产业链运营，将打造融侨农业板块主营业务。