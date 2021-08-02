海口新增确诊病例所在小区139人核酸检测均为阴性

图为新闻发布会现场。 骆云飞 摄

海口市1日深夜举行新型冠状病毒感染肺炎疫情防控新闻发布会，通报海口1例新增新冠肺炎确诊病例相关情况及当前疫情防控情况。根据通报，经过一天排查，该病例所在的小区海口市南宝花园139人核酸检测均为阴性，该病例的密切接触者3名小孩及2名大人均为阴性。

目前，海口已对确诊病例、疑似病例的密切接触者和封闭管控范围内人员开展核酸检测，目前采集样本6207份，已出结果791份均为阴性，预计8月2日8时全部出检测结果。

海口市副市长凌云通报称，8月1日凌晨1时，海口市接到核酸检测机构报告发现1例新冠病毒核酸检测结果初筛阳性情况，海口市立即启动应急响应，将被检阳性人员转入定点医院隔离诊疗，并同步启动流行病学调查及再次核酸检测，重点人员及重点地点的风险排查等三项工作，上午8时，经省、市疾控中心实验室复核新冠病毒核酸检测结果均为阳性，报请省疫情防控指挥部确认为新冠肺炎病例(轻型)。

据介绍，该病例轨迹主要点位为南宝花园、海信华庭、华强小区、农垦二供、金碧雅苑、金城一品、金盘创业新村、金湖一号等小区，及海口市中医院、海南省人民医院、中山眼科医院等医疗机构及城西头铺市场等区域。

由于该病例在7月29日参加过海南广电青少儿频道“少年突击队”军事夏令营结营典礼，海口市已经联系海南广电青少频道“少年突击队”军事夏令营组织方，通知有关人员做好个人防护，减少潜在的疫情传播风险，立即向属地防控工作指挥部或疾控机构报告，前往指定酒店进行隔离观察。目前海口市已准备隔离酒店6家共764间房，并指定海口市第四人民医院、海南省人民医院、海口市人民医院作为隔离医院。

凌云说，海口及时对疫点及主要轨迹点开展终末消毒，对病例可能污染场所开展预防性消毒。发生病例的社区强化防控措施，重点加强防控区域内人员管控，严格社区人员和车辆出入管理，做好健康监测、健康宣教、环境卫生整治、居民日常生活保障等工作。

海口市龙华区委常委、常务副区长吴馨介绍，根据海口市疫情防控指挥部最新流调情况，针对患者所接触场所和活动地点立即进行消毒和封锁，目前该区已对确诊病例活动轨迹涉及到的南宝花园、金城一品、农垦二供、创业新村4个小区以及头铺菜市场采取封闭管控措施，共计涉及3090人。

吴馨说，龙华区后续将根据流调以及实际防控需要，在4个重点小区和头铺菜市场周边延伸扩大8个风险防控区域，稳固构筑社区防扩散阵地。封闭小区由挂点区领导牵头全力做好封闭小区的管理工作，居家医学观察期间提供生活物资保障、对产生的生活垃圾及时消毒处理。同时安排社区医护人员上门做好日常健康监测，发现异常第一时间开展应急处置。 (记者 张茜翼)