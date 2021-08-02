北京新增2例确诊病例和1例无症状感染者 均为湖南张家界返京人员

新华社北京8月1日电（记者赵旭）北京市疾病预防控制中心副主任庞星火在1日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第228场新闻发布会上通报，8月1日0时至16时，北京新增2例京外关联本地新冠肺炎确诊病例和1例无症状感染者，均为湖南张家界返京人员，来自同一家庭，均已转至定点医院隔离治疗。初步判定上述确诊病例和无症状感染者的密切接触者有16人，已落实管控措施。

北京市房山区委常委、区政府常务副区长吕晨飞介绍，8月1日凌晨接到阳性报告后，房山区封控病例居住小区及同行家属居住小区，居民9500余人全部按要求落实管控措施。以病例家庭为原点，按照风险等级依次检测，截至目前已采集样本6000例，病例居住楼座附近人员500余人检测结果均为阴性。

针对北京市7月29日公布的一确诊病例涉海淀区相关轨迹所采取的疫情防控措施，北京市海淀区人民政府副区长林航表示，海淀区对相关人员组织全员核酸检测，截至7月31日24时，已完成人员采样12949人，检测结果均为阴性；相关场所外环境采样771件，检测结果均为阴性。截至8月1日10时，已排查密接589人，次密779人。

据了解，北京市疾控中心对北京7月29日公布确诊病例病毒进行基因测序，结果显示病毒为德尔塔毒株，经中国疾控中心比对，病例病毒与近期南京疫情病毒高度同源，属于同一传播链。

8月1日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第一百一十二次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第六十三次会议强调，全面升级首都国际机场、大兴国际机场防控措施。提升进京管控等级，严控中高风险地区人员进京，对出现病例地区的人员限制进京。强化进京通道管控，铁路、民航和公路检查站严格查验。做好来京就诊人员筛查，落实防疫措施。各级各类医疗机构履行院感防控责任，确保不出事。提前研究秋季开学防疫工作，确保师生和校园安全。