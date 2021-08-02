云南省8月1日新增本土新冠肺炎确诊病例1例

新华社昆明8月2日电（记者姚兵）云南省卫生健康委员会8月2日通报，8月1日0时至24时，云南省新增本土新冠肺炎确诊病例1例。新增境外输入确诊病例16例。确诊病例治愈出院16例（本土2例，境外输入14例），无症状感染者解除隔离医学观察2例（本土、境外输入各1例）。

据通报，新增的1例本土确诊病例于7月31日在陇川县管控区隔离人员核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

通报指出，新增的16例境外输入确诊病例近期居住在缅甸，7月24日至7月31日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月1日新冠病毒核酸检测结果为阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（境外输入）。

截至8月1日24时，云南省现有确诊病例381例（本土62例，境外输入319例）、无症状感染者26例（本土1例，境外输入25例），均在定点医疗机构隔离治疗或医学观察。