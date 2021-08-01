佛州成美国疫情“震中” 单日新增确诊病例数创新高

中新社旧金山7月31日电 美国媒体当地时间31日报道称，随着新冠肺炎确诊病例持续激增，佛罗里达州近期成为美国疫情的“震中”。31日，该州报告了自疫情暴发以来最高的新冠肺炎新增确诊病例数。

美联社报道称，美国疾病控制和预防中心7月31日公布的数据显示，佛州当日报告21683例新冠肺炎新增确诊病例，为疫情暴发以来最高单日确诊病例数。目前，佛州已成为美国疫情新的“震中”，全美五分之一的新增病例来自该州。

此前，佛州的单日新增病例峰值是1月7日报告的19334例。当时，新冠疫苗接种还未普及。本周，佛州报告了409例死亡病例。该州的死亡病例峰值出现在2020年8月中旬，当时7天内有1266人死亡。新冠疫情暴发以来，佛州死亡人数总计超过39000人。另外，佛州医院协会30日说，该州新冠肺炎相关住院人数已接近去年的峰值，多个医疗中心不得不推迟其它非紧急手术以救治新冠患者。

面对疫情反弹，佛州州长德桑蒂斯仍然拒绝在全州范围内实施强制戴口罩的规定和接种疫苗的要求，并于30日禁止学区要求学生下个月复课时戴口罩。

《国会山报》报道称，尽管德桑蒂斯拒绝发布强制戴口罩的命令，但该州包括迪士尼世界、奥兰多环球影城和海洋世界在内的几家大型娱乐企业近期都恢复了室内戴口罩的要求。

根据美国疾病控制和预防中心的疫苗追踪数据，截至31日，佛州约有58%的人口至少接种了一剂新冠疫苗，其中49%的人口已完全接种疫苗。

美国有线电视新闻网援引约翰斯·霍普金斯大学的数据称，上周美国平均每天新增确诊病例超过77800例。自6月22日创下2021年每日新增病例11299例的低点以来，该国日均新增病例数再度增长。同时，美国的新冠肺炎住院人数也有所增加。根据美国卫生与公共服务部的数据，28日，有超过43700名新冠肺炎患者在美国的医院接受治疗。6月27日，这一数字曾降到15906人。(完)