湖南张家界新增3例新冠肺炎本土确诊病例
尧遥 欧阳干湘
7月31日0—20时，湖南省张家界市新增3例本土新冠肺炎确诊病例。自7月29日以来，湖南省张家界市累计发现本土确诊病例8例(其中永定区8例)。新增确诊病例具体情况如下：
确诊病例1：石某某，男，50岁，现住永定区解放路52号。7月29日全员检测采样点新冠病毒核酸检测阳性，转运至张家界市人民医院东院隔离观察，7月31日张家界市疾控中心复核阳性，市级专家会诊为确诊病例(普通型)。
确诊病例2：张某某，女，40岁，现住永定区御景湾小区。7月29日全员检测采样点采样，7月30日张家界市人民医院检验科回报新冠病毒核酸检测阳性，7月31日张家界市疾控中心复核阳性，市级专家会诊为确诊病例(轻型)，已转运至张家界市人民医院东院区隔离治疗。
确诊病例3：张某某，男，9岁，现住永定区蓝色港湾。7月29日全员检测采样点采样，7月30日张家界市人民医院检验科回报新冠病毒核酸检测阳性，7月31日张家界市疾控中心复核阳性，市级专家会诊为无症状感染者，已转运至张家界市人民医院东院区隔离留观。
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