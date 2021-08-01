烟台确诊1例关联南京禄口机场新冠肺炎普通型病例

中新网8月1日电 据烟台发布微信公众号消息，7月31日晚，烟台市莱山区确诊1例关联南京禄口机场新冠肺炎普通型病例。

张某某，男，60岁，烟台市莱山区人，7月15日乘坐SC4727航班经停南京禄口机场到桂林两江机场，赴桂林旅游；7月19日由桂林机场乘坐SC4728航班经停南京禄口机场返烟，由旅行社安排专车送回鑫卉花园家中。7月20日开始实行居家健康监测，7月21日-28日先后进行3次核酸检测，结果均为阴性。7月31日因身体不适，由所在街道安排专车转运至初家医院诊疗，当日下午核酸检测可疑阳性，当晚市疾控中心复核阳性，专家组综合流行病学史、临床表现及实验室检测结果，确定为普通型病例。

接到检测可疑阳性报告后，烟台市迅速启动应急处置机制，全面开展流行病学和活动轨迹调查。7月31日下午，确诊患者已被点对点转运至市级定点医院观察诊疗，涉及环境等已进行消杀；所在小区和就诊医院已进行封控管理，同步跟进相关人员核酸检测和集中隔离。同机135名人员抵达后，在本地的除张某某外的56人全部落实管控措施，7月21日-28日均已进行3次以上核酸检测，结果均为阴性，目前已全部进行集中隔离；其余同机78人已通报所在地指挥部；流调、摸排、检测、消杀、隔离等工作仍在加快推进，患者活动轨迹及疫情后续进展，将及时向社会发布，请市民朋友密切关注，自觉做到不信谣、不造谣、不传谣，共同维护疫情防控良好秩序。

当前，疫情防控形势异常严峻复杂，请市民朋友严格遵守疫情防控规定，自觉配合疫情防控措施，保持戴口罩、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集等良好卫生习惯；尚未接种疫苗的，请抓紧联系所在镇街接种，切实当好自身健康的守护人。