重庆新增2例本地新冠肺炎确诊病例 均为江津区报告
据重庆卫健委网站消息，7月30日0—24时，重庆市报告新增本地新冠肺炎确诊病例2例(均为江津区报告)。
截至7月30日24时，重庆市现有本地在院确诊病例2例，累计治愈出院病例570例，累计死亡病例6例，累计报告本地确诊病例578例。
二、境外输入疫情
7月30日0—24时，重庆市无新增境外输入新冠肺炎确诊病例报告。
截至7月30日24时，重庆市现有境外输入在院确诊病例2例(均为阿富汗输入)，累计治愈出院病例23例，累计报告境外输入确诊病例25例。
三、无症状感染者
7月30日0—24时，重庆市无新增无症状感染者报告。
截至7月30日24时，无症状感染者均已解除医学观察。
四、密切接触者
截至7月30日24时，累计追踪到密切接触者27041人，已解除医学观察26907人，尚有134人正在接受医学观察。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn