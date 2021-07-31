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重庆新增2例本地新冠肺炎确诊病例 均为江津区报告

2021年07月31日08:29 来源：中国新闻网

　　据重庆卫健委网站消息，7月30日0—24时，重庆市报告新增本地新冠肺炎确诊病例2例(均为江津区报告)。

　　截至7月30日24时，重庆市现有本地在院确诊病例2例，累计治愈出院病例570例，累计死亡病例6例，累计报告本地确诊病例578例。

　　二、境外输入疫情

　　7月30日0—24时，重庆市无新增境外输入新冠肺炎确诊病例报告。

　　截至7月30日24时，重庆市现有境外输入在院确诊病例2例(均为阿富汗输入)，累计治愈出院病例23例，累计报告境外输入确诊病例25例。

　　三、无症状感染者

　　7月30日0—24时，重庆市无新增无症状感染者报告。

　　截至7月30日24时，无症状感染者均已解除医学观察。

　　四、密切接触者

　　截至7月30日24时，累计追踪到密切接触者27041人，已解除医学观察26907人，尚有134人正在接受医学观察。

(责编：赵超、初梓瑞)


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