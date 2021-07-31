重庆新增2例本地新冠肺炎确诊病例 均为江津区报告

据重庆卫健委网站消息，7月30日0—24时，重庆市报告新增本地新冠肺炎确诊病例2例(均为江津区报告)。

截至7月30日24时，重庆市现有本地在院确诊病例2例，累计治愈出院病例570例，累计死亡病例6例，累计报告本地确诊病例578例。

二、境外输入疫情

7月30日0—24时，重庆市无新增境外输入新冠肺炎确诊病例报告。

截至7月30日24时，重庆市现有境外输入在院确诊病例2例(均为阿富汗输入)，累计治愈出院病例23例，累计报告境外输入确诊病例25例。

三、无症状感染者

7月30日0—24时，重庆市无新增无症状感染者报告。

截至7月30日24时，无症状感染者均已解除医学观察。

四、密切接触者

截至7月30日24时，累计追踪到密切接触者27041人，已解除医学观察26907人，尚有134人正在接受医学观察。