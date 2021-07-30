株洲疾控公布2名无症状感染者活动轨迹

据株洲发布微信公众号消息，7月29日，株洲市云龙示范区发现2例新冠肺炎病毒核酸阳性检测者，初步判断为四川省确诊病例的关联者，曾于7月24日与四川省成都市7月27日公布的3名确诊病例和常德市7月28日公布的1例无症状感染者在常德市大小河街同船游河。25日回到株洲，住云龙示范区学府华庭小区。

无症状感染者沈某活动轨迹：7月25日沈某从常德自驾到长沙湘江欢乐城游玩后自驾回云龙区学府华庭居住；26日、27日上午未外出， 27日下午、28日上午坐私家车前往东部美的城某诊所就诊后回家未外出，29日上午坐私家车前往学林社区开展核酸检测，回家后由市二医院专车接至二医院诊治。

无症状感染者杨某活动轨迹：7月25日杨某从常德自驾到长沙湘江欢乐城游玩后自驾回云龙区学府华庭居住；26日和27日上午8时至10时由家人送至田心贝特上课、晚上18时至20时由家人送至南车长房瑞府打篮球， 29日上午由家人陪同前往学林社区开展核酸检测后回家，11时由家人陪同前往省直中医医院核酸检测。

市疾控中心紧急提醒市民，请与上述两例无症状感染者有交集的人员主动报备，及时到定点医疗机构开展核酸检测。