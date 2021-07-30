确保三孩生育政策落地见效 国家卫健委提出六大重点任务

新华社北京7月29日电（记者田晓航）党中央、国务院近日决定实施三孩生育政策及配套支持措施，备受各界关注。为确保这一重大决策落地见效，29日，国家卫生健康委员会发布通知，提出多项重点任务和系列举措。

记者在国家卫健委官网看到，国家卫生健康委关于贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的通知提出六方面重点任务，包括依法实施三孩生育政策、提高优生优育服务水平、促进普惠托育服务发展、保障计划生育家庭权益、持续深化服务管理改革、加强人口监测和战略研究。

通知要求，及时提请省级人大或其常委会修订本省（区、市）人口与计划生育条例，重点对生育调节、奖励与社会保障、普惠托育服务、计划生育服务和法律责任等相关内容进行修订；取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。

如何提高优生优育服务水平、保障妇女儿童健康？通知提出，启动实施母婴安全行动提升计划；加强妇女儿童健康服务能力建设，增加妇产、儿科优质医疗资源供给，实现省、市、县均有1个标准化的妇幼保健机构。

发展托育服务方面，通知提出，研究编制“十四五”托育服务发展专项规划；实施“十四五”公办托育服务能力建设项目和普惠托育服务专项行动，扩大中央预算内投资，支持社会力量发展社区托育服务设施和综合托育服务机构。

针对计划生育家庭，通知明确，对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策；鼓励各地探索设立独生子女父母护理假等制度；健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，动态调整特别扶助制度扶助标准；将特殊家庭老年人作为重点群体，优先安排入住公办养老机构，提供无偿或低收费托养服务。

通知还要求，落实生育登记服务制度，做好生育咨询指导，推行异地网上办理、一站式办理，做好与生育保险等待遇的衔接；积极推进出生医学证明、户口登记、医保参保、社保卡申领、儿童预防接种等“出生一件事”联办；推进生育登记、孕产期保健、住院分娩、出生医学证明、儿童预防接种、居民健康档案等信息共享。