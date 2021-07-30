张家界通报疫情流调溯源和核酸筛查情况

7月29日晚，张家界市举行疫情防控新闻发布会，通报该市疫情防控有关情况。

7月20日以来，张家界市先后接到大连、成都等地推送的疫情相关通知和协查函6批次。其中，大连市甘井子区3例无症状感染者疑似禄口机场疫情传播链关联病例，大连市1名确诊患者与大连市甘井子区3例无症状感染者在张家界市有轨迹交叉。对此，张家界市迅速反应、紧急调度，全力开展流调溯源和核酸筛查。

经核查，涉宿迁市泗阳县阳性检测者确定密切接触者68人，张家界市辖区内30人已全部在本地集中隔离，并已开展初步流行病学调查和第二次核酸检测，检测结果均为阴性；辖区外38人已发协查函至对象属地。涉永顺县复阳无症状感染者确定密切接触者8人，张家界市辖区内1人已集中隔离，核酸检测为阴性；次密接8人正在管控中。涉大连市甘井子区3名阳性检测者确定密切接触者205人，已集中隔离167人，第一次核酸检测均为阴性，其他人员正陆续采取管控措施。涉大连市1名确诊患者确定密切接触者27人，已全部进行管控。涉四川省成都市青羊区3例阳性检测者密切接触者目前正在流调溯源中。

7月29日，张家界市新增1例本地确诊病例的相关情况。患者杨某某，女，38岁，张家界市某旅行社办公室工作人员，家住永定区官黎坪街道办事处汪家寨村1组。患者于7月28日19时乘坐同事私家车到张家界市人民医院沙堤新院区复工复产门诊采集核酸，当时患者无发热、无咳嗽咳痰、无腹泻等临床症状，结束就诊后直接乘同事的私家车离开医院，未在医院其他地方逗留。当天23时28分张家界市人民医院检验科接收标本。7月29日7时7分，张家界市人民医院检验科报告新冠病毒核酸检测结果为阳性，标本复核仍为阳性，市级专家会诊为确诊病例(普通型)。

杨某某初次排查为阳性病例后，张家界迅速组织开展全员核酸检测，从7月28日晚开始到7月30日，对永定城区7个街道办事处、武陵源全区、慈利大峡谷景区范围内37.5万余人员开展“地毯式”“全覆盖”核酸检测，确保应检必检、应检尽检。截至7月29日18时，完成采样226014份，完成检测120232份。

发布会宣布了张家界市疫情防控指挥部决定：张家界市辖区内所有景区景点自30日上午关闭；休闲、娱乐、旅游购物、文化演艺、影剧院、博物馆(纪念馆)、KTV、足浴、地下商城等密闭场所立即关闭；全市火车站、汽车站、高铁站和飞机场和公交、的士等公共交通工具重点防控，严格落实扫码、验证、测温、戴口罩、环境消杀、留置点设置等措施；张家界市范围内即日起一律停止赈酒、聚会、节庆等人员聚集活动，红事不办、丧事简办；对已经在张家界的旅客和游客，快速、有序做好核酸检测工作并根据检测结果决定是否离开张家界市境内，对计划近期来张家界市的旅客和游客及时信息告知劝其暂缓或延期。同时，快速推进18岁及以上人群新冠病毒疫苗接种，接续推进15—17岁、12—14岁人群接种，积极构建全民免疫保障。

张家界市疫情防控指挥部呼吁广大市民及游客：第一，在做好个人防护的前提下，按照有关单位和机构的引导，尽快就近进行核酸检测。第二，密切关注自身健康码变化，出现"红黄码"情况，第一时间主动向社区(村)报告，并接受相关管控。特别是一旦出现发热、干咳、乏力等症状，要立即到就近的发热门诊就诊，并主动告知14天活动轨迹和接触史。就医途中全程佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。第三，及时关注官方权威信息，不信谣、不传谣、不造谣，注意保护个人隐私、时刻保持个人防护意识，全力配合开展疫情防控工作。对隐瞒信息或违反有关规定拒不配合的，将依法追究法律责任。 (张新)