“烟花”北上影响华北地区 7月以来北京强降雨过程多

今年第6号台风“烟花”于7月18日生成，截至7月29日已经11天，给浙沪苏皖等东部地区，带来大范围的强降雨天气。目前“烟花”二次登陆，给京津冀和东北等地带来强降雨。

这次“烟花”带来的雨情有何特点？还将持续到什么时候？记者29日采访了中央气象台首席预报员张涛、北京市气象台首席预报员雷蕾和天津市气象台首席预报员易笑园、天津市气象台台长余文韬、天津市气候中心气候预测科科长谢均等专家。

“烟花”影响华北地区，7月以来北京强降雨过程多

未来几天，“烟花”带来的主要降雨时段和影响区域有哪些？对此，专家分析指出，中央气象台预报显示，台风“烟花”减弱为热带低压后将继续北上，影响华北等地，预计将会给海河流域带来一次明显降雨过程。其中徒骇马颊河、黑龙港运东水系、大清河中下游、海河干流、北三河下游、滦河下游、漳卫河下游累计降水量为70~120毫米，局部为150~200毫米，个别站点将超过250毫米。

热带低压“烟花”外围云系已开始影响北京。

北京市7月29日-7月30日白天有大雨到暴雨，降雨东多西少。

雷蕾介绍，受热带低压“烟花”外围云系影响，7月29日早晨开始，北京已经出现降雨天气，最大降雨出现在朝阳四惠桥，达32.2毫米。目前，北京市处于雷电蓝色预警、暴雨蓝色预警和地质灾害气象风险黄色预警中。

雷蕾表示，据中央气象台预报，“烟花”将以每小时20公里左右的速度向北偏东方向移动，并将于7月30日早晨移入渤海，逐渐变性为温带气旋。

“7月以来北京强降雨过程多，土壤含水量大，山区和浅山区山洪、滑坡、崩塌、泥石流等次生灾害风险较高，请公众提高强降雨天气和次生灾害的防范意识，不要前往危险地带、河道、地质灾害隐患区域活动。”雷蕾说。

气象专家提醒，“烟花”减弱后的热带低压将继续影响北方地区，内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等地有较强降雨，部分地区累计降雨量大。公众需防范强降雨可能引发的中小河流洪水、山洪、地质灾害及城乡内涝、农田渍涝等对交通出行及生活生产的不利影响。另外，东北地区秋收作物进入需水关键期，此次降水过程将有利缓解黑龙江中东部、吉林中部、辽宁中北部等部分地区的旱情，利于秋收作物生长发育；但也可能对吉林西部和黑龙江西部低洼田块地区造成短时渍涝。

海河流域局部可能出现较重汛情

入汛以来，海河流域降水情况如何？是否存在发生洪水的危险？易笑园介绍，6月1日至今，海河流域平均降雨量337.2毫米，较常年同期(194.7毫米)偏多近7成，列1951年以来历史同期第二位(1977年347毫米)。

各河系分别偏多2成至2.5倍，其中漳卫河降水量715.9毫米，较常年偏多2.5倍，滦河402.9毫米，较常年偏多8成，均为历史最高值。

专家表示，海河流域山地和平原几乎直接相交，河流源短流急，一旦发生区域性暴雨，极易形成洪灾。因此，需要加强防范流域性暴雨可能引发的洪涝灾害，高度警惕海河流域局部可能出现较重汛情。特别是局地强降雨、雷雨大风等强对流天气对人民群众生命财产安全、城市运行、农业生产、重大工程建设造成的影响，做好沿海城市防潮、淤地坝防御、蓄滞洪区防洪及城市排涝等工作。

此外，海河流域内山地面积占60%，山洪灾害点多面广、突发性强。加之受气候变化影响，山丘区极端暴雨天气事件频发，山洪、泥石流等次生地质灾害防御形势复杂严峻，特别要防范其引发的人员伤亡和财产损失。

余文韬建议进一步加强监测预报预警，果断做好受威胁人员转移，加强宣传培训演练，发放转移明白卡，切实提高公众防灾避灾意识和自防互救能力。

据谢均介绍，为进一步提升海河流域气象服务保障能力，天津市气象局将与水利部海河水利委员会进一步加强部门联动，升级完善视频会商系统及流域气象预报综合共享平台，强化面雨量、卫星云图、雷达基数据、土壤水含量、常用数值预报等气象资料以及水库、河道、堰闸站的水情信息等水文资料共享。同时，将雷达定量降水估测、1至10天智能网格预报产品等与海委洪水预报系统对接，进一步延长洪水预报预见期，提升预报服务针对性。（袁于飞）