截至7月28日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例49例，其中境外输入病例25例（云南16例，福建3例，广东3例，吉林1例，河南1例，四川1例），本土病例24例（江苏20例，四川3例，北京1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者382人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例633例（其中重症病例16例），现有疑似病例5例。累计确诊病例7342例，累计治愈出院病例6709例，无死亡病例。

截至7月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例887例（其中重症病例23例），累计治愈出院病例87288例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92811例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者1081486人，尚在医学观察的密切接触者14009人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例，其中境外输入12例，本土2例（湖南1例，四川1例）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察27例（境外输入26例）；尚在医学观察的无症状感染者411例（境外输入395例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27658例。其中，香港特别行政区11980例（出院11707例，死亡212例），澳门特别行政区59例（出院53例），台湾地区15619例（出院12686例，死亡787例）。