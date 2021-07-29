山西：7月17日以来有张家界等旅居史者须做核酸检测

28日晚间，山西省疫情防控办紧急提醒，要求7月17日以来有湖南张家界市等旅居史的人员，主动报备并做核酸检测。

自7月20日以来，南京禄口机场的疫情持续扩散。截至7月28日14时，南京机场疫情累计报告187例感染者(南京本地167例，外溢及关联20例)。外溢关联病例波及6省14市，多例病例有跨省旅行史，活动轨迹涉及多个餐厅、酒店、购物场所及旅游景点。截至2021年7月28日16时，全国共有52个中高风险地区，其中5个高风险地区，47个中风险地区。

此轮南京禄口机场疫情，为德尔塔变异新冠病毒引起的疫情，传播力强。山西省疫情防控办紧急提示，近14天有中高风险地区所在地市旅居史的入晋返晋人员，7月17日以来从张家界入返晋人员，特别是7月22日18时在张家界观看过“魅力湘西”演出的入返晋人员，7月23日到24日有常德旅居史的人员，7月24日途经贵州铜仁机场的人员，乘坐过7月14日厦门航空MF8069航班、7月15日深圳航空ZH8313航班、7月17日吉祥航空HO1734、HO1753和祥鹏8L9708航班以及厦门航空MF8058、7月19日南方航空CZ5846和CZ3655航班、7月24日厦门航空MF8857航班的人员，要第一时间主动向所在社区(村)和单位报备，接受社区管理，配合当地落实核酸检测、健康监测、隔离管控等防疫措施要求；拒不报备、不配合者，或妨碍疫情防控者，将承担相应法律责任。

近期如非必要，不要前往疫情中高风险地区和病例轨迹关联地；建议公众近期尽量不要跨省旅游；增强防护意识，做好个人防护，坚持佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具或进入人员密集场所)、勤洗手、常通风、保持1米以上社交距离、不扎堆、不聚集、用公筷等良好生活习惯。一旦出现发热、干咳、乏力等症状，请佩戴口罩前往就近的发热门诊或定点医疗机构就诊和排查，就医途中避免乘坐公共交通工具，就医时请如实告知旅居史和接触史。

山西省疫情防控办提示，疫苗接种是预防新冠肺炎最有效的手段，尽管目前病毒发生了变异，疫苗仍可有效降低新冠病毒感染和新冠肺炎发病风险，减少重症和死亡，公众要积极主动完成疫苗全程接种。 (记者 范丽芳)