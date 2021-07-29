疫情卷土重来 美国忙于甩锅

美国政府退伍军人事务部26日要求下辖医疗系统医护人员必须接种新冠疫苗。这是美国首个强制雇员接种新冠疫苗的联邦政府机构。美国疾病控制和预防中心数据显示，目前全美近90%的地区新冠确诊病例数都在攀升，新增确诊病例、住院病例、死亡病例等关键指标大幅反弹，引发广泛关注和担忧。

分析人士指出，美国疫情正卷土重来，而美国政府却还在忙着甩锅推责，在国际上炒作“实验室泄漏论”，试图栽赃嫁祸、转移矛盾。正如美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇所言，在应对疫情的进程中，美国正走在错误方向上，让人失望。

大幅反弹

美疾控中心数据显示，截至21日，美国7日平均日增确诊病例约4万例，较前一周上升46.7%；7日平均日增死亡病例约220例，较前一周上升9.3%。此外，截至19日，7日平均日增住院病例约3500例，较前一周上升32.2%。

美疾控中心指出，近期疫情指标大幅反弹与高传染性的德尔塔毒株加速传播有很大关系。目前，美国所有新增确诊病例感染的都是变异新冠病毒，其中德尔塔毒株占主导地位，其导致的确诊病例估计占近期全美新增确诊病例的83.2%。

美国是全世界新冠疫情最严重的国家之一，其累计确诊数和死亡病例数分别超过3400万和61万，均为“全球第一”。美国《时代》杂志文章认为，美国很可能已迎来新一波疫情反弹，与之前几波反弹不同的是，这次的覆盖面似乎更广，极有可能造成更为严重的后果。

应对糟糕

分析人士认为，美国疫情卷土重来有着多重原因。首先，疫苗接种率不够。近来，在德尔塔毒株加速传播的同时，美国新冠疫苗接种进度却呈减缓之势。美疾控中心网站数据显示，截至25日，全美接种至少一剂新冠疫苗的人数约为1.88亿，占总人口的56.8%；完成疫苗接种的人数约为1.63亿，占总人口的49.1%。

福奇今年4月曾表示，美国至少要有70%的人接种疫苗，才有望实现“群体免疫”。美国公共卫生局前局长杰罗姆·亚当斯日前在接受美国媒体采访时说，美国疫情之所以再次失控，是因为没有足够多的人接种疫苗。据美国有线电视新闻网报道，当前疫情模型数据显示，如果疫苗接种率不能提高，美国面临的最坏情况将是每日新增新冠死亡病例达到4000例。

其次，德尔塔变异毒株传染性强、来势汹汹，而美国多地却过早放松在公共场合戴口罩、保持社交距离等防疫措施，错误地放松了警惕。美疾控中心在5月份发布新的防疫指南，不再建议已完成新冠疫苗接种的人参加室内和室外活动时必须戴口罩。

再次，美国疫情仍深陷“政治化泥沼”。美国民主、共和两党在疫苗问题上的严重分歧一直无法消除，加之美国社交媒体上关于新冠疫苗的假新闻、阴谋论太多，导致不少民众不愿接种。对此，《美国新闻与世界报道》周刊评论说，这样的政治分裂是“致命的”。

忙于甩锅

面对卷土重来的疫情，美疾控中心27日建议，已完成新冠疫苗接种者在疫情传播严重区域的室内公共场所仍需佩戴口罩。美国政府方面也在继续呼吁民众接种新冠疫苗。美疾控中心主任萝谢尔·沃伦斯基指出，疫情现在主要发生在未接种疫苗人群中。统计显示，过去6周美国死于新冠病毒的病人几乎都没有接种过疫苗。

与此同时，白宫还在忙于应对美国社交媒体上关于新冠疫苗的不实信息。总统拜登等官员近期把矛头指向脸书公司，指责其对平台上关于疫苗的不实信息放任不管。脸书方面则强硬回应说，脸书不是拜登政府没完成接种率目标的原因，暗示政府不要在这个问题上甩锅。

观察人士指出，值得警惕的是，随着美国疫情反弹越发明显，一些美国政客在将病毒溯源问题政治化方面也越走越远，企图借此推脱应对疫情不力的责任，维护自身及党派的政治私利。对于美方这种甩锅推责、转移矛盾的图谋，国际社会应当高度警惕。