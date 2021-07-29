法国单日新增确诊病例近2.8万 防疫新措施8月9日生效

当地时间28日，法国新冠肺炎单日新增确诊病例近2.8万例，累计确诊病例超过605万例。法国官方当天称，防疫新措施将于8月9日生效。

根据28日晚发布的官方数据，法国28日单日新增确诊病例27934例，累计确诊病例6054049例。法国累计死亡病例现为111756例，新增死亡病例40例。

法国新冠住院患者人数和重症患者人数仍在上升，目前住院患者人数为7208人，比前一日增加71人；重症患者人数为992人，比前一日增加14人。

法国政府发言人阿塔尔当天召开发布会，代表官方通报最新疫情形势。他表示，法国疫情仍在恶化，目前单日平均新增确诊病例达1.9万例，与一周前相比增加了97%。

阿塔尔宣布，由于疫情恶化，法国海外领地瓜德罗普、圣马丁和圣巴泰勒米等地将于28日午夜重启卫生紧急状态，以便有效减缓当地卫生系统面临的压力。

阿塔尔表示，法国有能力遏制疫情。他宣布，防疫新措施将于8月9日生效，包括扩大健康通行证使用范围等。措施生效的第一周将是“磨合期”，以便民众适应和接受指导。

法国议会7月26日正式通过防疫新措施法案，旨在应对目前的第四波新冠疫情。法案内容包括扩大健康通行证使用范围，并要求所有卫生领域工作者接种新冠疫苗。按照目前安排，宪法委员会应于8月5日批准该法案。

防疫新措施即将生效引发一些行业的担忧，有相关行业的从业人员称其商业活动将受到影响。法国经济与财政部长勒梅尔28日表示，政府将会为受影响的企业提供帮助，相关企业也可以从“团结基金”中获益。 (记者 李洋)