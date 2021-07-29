《柳叶刀》：感染新冠或影响智力

据英国天空电视台近日报道，英国和美国科学家在最新一期《柳叶刀》杂志刊文指出，新冠患者康复后，很有可能出现认知缺陷，在智力测试中得分更低的可能性更大，其中住院并使用过呼吸机的新冠病毒感染者，智力水平的下降程度最大。

去年1月至12月间，来自英国帝国理工学院、国王学院、剑桥大学、南安普顿大学和美国芝加哥大学的研究人员对81337人——其中包括约13000名新冠病毒感染者进行了智力测试，这是英国智力大测试的一部分。在控制了年龄、性别、母语和教育水平等因素后，研究人员发现，与未感染病毒的人相比，感染过新冠病毒的人在需要推理、计划和解决问题的任务方面的表现最差。

研究人员称：“这些结果与新冠病毒长期感染报告一致：患者大脑中出现‘脑雾’、注意力不集中、难以找到正确的单词等常见现象。”

研究人员解释说，一种可能性是观察到的认知缺失与病毒的持续症状有关，如呼吸问题等，患病的参与者中，4.8%报告有残留症状。他们表示：“我们认为（认知能力下降）可能由多个因素导致。例如，以前对呼吸系统疾病住院患者的研究不仅显示了客观和主观的认知缺陷，而且表明这些缺陷在5年的随访中仍然存在。”

但撰写报告的研究人员也谨慎地提醒人们，目前的研究结果还只是初步结论，盖棺论定还需要大脑成像数据。另外，最新研究中，只有275名参与者在感染新冠病毒前后完成了智力测试。不过，他们表示，这些最新研究结果应该成为进一步研究这一问题的“号角”，科学家们应该继续开展相关研究，“进一步证实新冠病毒感染对认知的影响”。

伦敦大学学院之前的研究发现，长期感染新冠病毒的患者出现了200多种症状，10个器官系统受影响。最常见的症状包括出现幻觉、皮肤瘙痒、月经周期改变、腹泻、心悸和耳鸣等。（记者刘霞）