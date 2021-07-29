强迫使用人脸识别，构成侵权

7月28日，最高人民法院举行新闻发布会，发布《最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》（以下简称《规定》）。《规定》针对实践中反映较为突出的问题，从侵权责任、合同规则以及诉讼程序等方面规定了16个条文，自今年8月1日起施行。

处理人脸信息，必须征得单独同意

近年来，一些经营者滥用人脸识别技术侵害自然人合法权益的事件频发，引发社会公众的普遍关注和担忧。

最高人民法院党组成员、副院长杨万明介绍，针对部分商家采用一次概括授权、与其他授权捆绑、“不同意就不提供服务”等不合理手段处理自然人人脸信息的，《规定》第2条和第4条明确，处理自然人的人脸信息，必须征得自然人或者其监护人的单独同意；对于违反单独同意，或者强迫、变相强迫自然人同意处理其人脸信息的，构成侵害自然人人格权益的行为。

杨万明说，针对物业服务企业或者其他建筑物管理人以人脸识别作为业主或者物业使用人出入物业服务区域的唯一验证方式的，《规定》第10条明确，不同意的业主或者物业使用人请求其提供其他合理验证方式的，人民法院依法予以支持。针对信息处理者通过采用格式条款与自然人订立合同，要求自然人授予其无期限限制、不可撤销、可任意转授权等处理人脸信息的权利的，《规定》第11条规定，自然人依据民法典第497条请求确认格式条款无效的，人民法院依法予以支持。

《规定》还坚持最有利于未成年人原则，从司法审判层面加强对未成年人人脸信息的保护。最高人民法院研究室副主任郭锋介绍，根据《规定》，信息处理者处理未成年人人脸信息的，必须征得其监护人的单独同意。同时，明确将“受害人是否未成年人”作为责任认定特殊考量因素，对于违法处理未成年人人脸信息的，在责任承担时依法予以从重从严，确保未成年人人脸信息依法得到特别保护，呵护未成年人健康成长。

合理的律师费用可计入赔偿范围

近年来，因人脸信息等身份信息泄露导致“被贷款”“被诈骗”和隐私权、名誉权被侵害等问题也多有发生。甚至还有一些犯罪分子利用非法获取的身份证照片等个人信息制作成动态视频，破解人脸识别验证程序，实施窃取财产、虚开增值税普通发票等犯罪行为。

对此，《规定》明确，信息处理者处理人脸信息侵害自然人人格权益造成财产损失，该自然人依据民法典第1182条主张财产损害赔偿的，人民法院依法予以支持。自然人为制止侵权行为所支付的合理开支，可以认定为民法典第1182条规定的财产损失。合理开支包括该自然人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。人民法院根据当事人的请求和具体案情，可以将合理的律师费用计算在赔偿范围内。

根据《规定》，自然人有证据证明信息处理者使用人脸识别技术正在实施或者即将实施侵害其隐私权或者其他人格权益的行为，不及时制止将使其合法权益受到难以弥补的损害，向人民法院申请采取责令信息处理者停止有关行为的措施的，人民法院可以根据案件具体情况依法作出人格权侵害禁令。

杨万明介绍，由于实践中受害者分散、个人维权成本高、举证能力有限等因素，个人提起诉讼维权的情况相对较少，而公益诉讼制度能够有效弥补这一不足。结合人民法院审理个人信息民事公益诉讼相关实践，《规定》第14条对涉人脸信息民事公益诉讼予以明确规定。

为维护公共利益使用人脸识别的情形免责

随着信息技术飞速发展，人脸识别逐步渗透到人们生活的方方面面。大到智慧城市建设，小到手机客户端的登录解锁，都能见到人脸识别的应用。在国境边防、公共交通、城市治安、疫情防控等诸多领域，人脸识别技术发挥着巨大作用。如何在保护当事人合法权益和促进数字经济健康发展之间实现平衡，促进信息数据依法合理有效利用？

杨万明介绍，《规定》注重个人利益和公共利益的平衡。在依法保护自然人人脸信息的同时，对民法典第1036条规定进行了细化，明确规定了使用人脸识别不承担民事责任的情形，包括：为应对突发公共卫生事件，或者紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需而处理人脸信息的；为维护公共安全，依据国家有关规定在公共场所使用人脸识别技术的；为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为在合理的范围内处理人脸信息的；在自然人或者其监护人同意的范围内合理处理人脸信息的；符合法律、行政法规规定的其他情形。

最高人民法院研究室民事处处长陈龙业说，《规定》充分考量人脸识别技术的积极作用，一方面规范信息处理活动，保护敏感个人信息，另一方面注重促进数字经济健康发展，保护人脸识别技术的合法应用。为了避免对信息处理者科以过重责任，妥善处理好惩戒侵权和鼓励数字科技发展之间的关系，《规定》明确了本司法解释不溯及既往的基本规则，即：对于信息处理者使用人脸识别技术处理人脸信息、处理基于人脸识别技术生成的人脸信息的行为发生在本规定施行前的，不适用本规定。

《 人民日报 》（ 2021年07月29日 12 版）