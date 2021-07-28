虚假宣传、超范围经营、退费困难…… 中消协揭校外培训六大乱象

人民网北京7月28日电 （记者孙红丽）28日，中国消费者协会发布了今年上半年11大投诉热点及典型案例。其中，校外培训因为问题多成为投诉重点之一，对此，中国消费者协会表示，消费者在购买培训服务前应详查合同内容，关注课程设置、师资要求、违约责任、退费规则等重要条款。

另外，中国消费者协会还建议，签约时，不要提前预交大量费用，防止培训机构停业或破产时面临退费风险。对于培训机构提出的“学费贷”“培训贷”，消费者要充分了解金融产品的详细情况和相关风险，明确约定还款利率、手续费、解约条件等，避免出现培训服务解除仍需还贷的情况。

今年上半年，国家有关部门大力开展校外教育培训机构整顿工作，部分违规、不合格培训机构被行政处罚甚至被取缔，促进了行业健康发展。

“但消费者投诉依然突出。”中国消费者协会指出，主要问题有：一是培训期间未尽到安全保障义务，造成学员人身伤害；二是虚假宣传问题，如直播培训虚假宣传、学区房虚假宣传、师资力量虚假宣传等；三是有些培训机构诱导消费者通过私人转账形式缴费，发生纠纷索赔困难；四是培训机构资质不健全或者超范围经营；五是一些消费者报名时受培训机构人员诱导申请培训贷，因各种原因解除培训合同后，消费者仍需还贷；六是一些校外培训机构收取大量预付费，后因经营不善、资金链断裂导致关门停业，消费者退费困难。

例如，2021年4月20日，重庆某高校638名在读大学生集体投诉重庆某艺术培训有限公司不履行合同约定，要求退款。消费者投诉称：该培训公司对外宣传，受语言文字工作委员会办公室委托可以帮助消费者参加普通话水平测试，消费者需一次性缴纳106元。交费后，已报名参加普通话水平测试的消费者多次被该公司以测试受疫情影响延期的虚假信息误导，迟迟未能等到考试通知。后经多方了解到，语言文字工作委员会办公室从未委托第三方开展报名、培训教育工作，该培训公司根本就不具备组织普通话水平测试的资格。随后，消费者向重庆市万州区消费者权益保护委员会进行了投诉。万州区消委会及时与区市场监管局联系并展开调查。经调查，该企业没有办学资格，属于超范围经营。万州区市场监管局会同区消委会联合约谈企业法人，责令其整改并及时退还消费者报名款。截至目前已完成全额退款370人，共计退款20720元。

又如，2021年5月，浙江省温州市瑞安市消保委接到一起直播培训群体投诉，一家登记注册名为“杭州网红推手科技有限公司”的机构租用位于瑞安市的厂房进行直播培训，消费者在没有签订任何合同的情况下通过微信转账的方式向该机构交费1万元至10万元不等，不久后该机构就玩起了失踪，卷款跑路。

再如，2021年上半年，多名消费者向广东省佛山市消费者委员会反映其在2020年为小孩在佛山市棒棒堂培训中心报名了兴趣班，在2020年国庆节后，该培训中心以各种理由拖延开课。到了2020年10月中旬，消费者得知该培训中心已大门紧锁，门口张贴物业拖欠租金的通知。但大部分消费者只上了一两节体验课，甚至一节课也没上，在多次联系兴趣班负责人无果后，消费者投诉至佛山市消委会。由于联系不上培训中心法定代表人，佛山市消委会支持消费者集体诉讼，并指派佛山市消委会律师顾问团律师免费提供法律咨询、代理诉讼。2021年5月12日，针对佛山市消委会首宗支持预付式消费服务纠纷集体诉讼一案，南海区人民法院适用简易程序中的小额诉讼程序作出终审判决，判决解除消费者与佛山市棒棒堂文化传播有限公司之间的教育培训合同关系，棒棒堂公司向消费者退还剩余培训费，该公司股东、实际控制人林某对上述债务承担连带清偿责任。