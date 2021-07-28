截至7月27日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例86例，其中境外输入病例31例（云南16例，福建3例，广东3例，四川2例，北京1例，天津1例，上海1例，山东1例，湖北1例，陕西1例，甘肃1例），本土病例55例（江苏48例，四川3例，辽宁2例，云南2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者800人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例627例（其中重症病例18例），现有疑似病例4例。累计确诊病例7317例，累计治愈出院病例6690例，无死亡病例。

截至7月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例862例（其中重症病例22例），累计治愈出院病例87264例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92762例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1078888人，尚在医学观察的密切接触者11794人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例，其中境外输入17例，本土1例（在江苏）；当日转为确诊病例10例（境外输入4例）；当日解除医学观察13例（境外输入12例）；尚在医学观察的无症状感染者426例（境外输入411例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27637例。其中，香港特别行政区11979例（出院11705例，死亡212例），澳门特别行政区59例（出院53例），台湾地区15599例（出院12664例，死亡787例）。