程向东：“内外兼修” 推动推动国家癌症区域医疗中心建设

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院高质量发展、党务业务融合等话题展开探讨。

中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）党委书记程向东在访谈中表示，推动国家癌症区域医疗中心建设，要按照区域和人口的布局特点，进行多点全境覆盖。同时也要加强区域内同质化、规范化培训，促进医疗服务能力提升，达到“内外兼修”的效果。

“浙江省肿瘤医院始建于1963年，经过近58年的发展，已成为一所集医、教、研、防为一体的综合性肿瘤专科医院。”程向东介绍，医院在提升自身水平的同时，也在积极助推区域肿瘤诊治水平提升，积极承担起区域肿瘤防治工作“领头羊”的重任。

2020年10月，浙江省卫生健康委与绍兴市人民政府签署卫生健康战略合作框架协议，中国科学院大学附属肿瘤医院绍兴院区将落户绍兴滨海新区。

“在此基础上，医院把聚人才、建高峰、强厚度，形成院所融合、一体推进的‘一院三区’作为‘十四五’时期高质量发展的重要战略目标。”程向东指出，医院将聚力打造长三角地区“医学高峰”，推进国家癌症区域医疗中心建设。立足全省、服务区域、影响全国，不断加快转型升级高质量发展的步伐，开启肿瘤防治新局面。

程向东表示，在布局区域医疗中心建设层面，医院一方面与多家医院、科室展开帮扶协作，形成区域多点布局；另一方面也通过学科建设、人才培养、规范化培训等形式带动整个区域肿瘤防治能力提升，从而达到“内外兼修”的效果。

据介绍，浙江省肿瘤医院在2019年牵头成立了浙江省肿瘤微创外科联盟。通过线上、线下培训相结合，开展规范化专题讲座、手术示教、转诊会诊、科研协作、资源共享等形式，形成统一的技术标准和诊疗规范，使联盟内微创外科水平同质化发展，推动学科向精准化、规范化发展。

在人才培养方面，程向东介绍，医院制定了“外引内培”的人才战略，先后引进了国内知名的院士团队、国家杰出青年、长江学者团队等入驻，建立起院士领衔的研发中心及工作站。而在内培方面，医院建立了长效的培训机制，在经费、时间、政策等方面创造一系列条件，鼓励院内人才在临床和基础研究上做出成果，让其快速成长。

最后，程向东表示，在推进党建与业务融合方面，浙江省肿瘤医院将“两为一担当”的办院理念与党建工作深度融合。“其中‘两为’是为患者服务好，为职工服务好；‘一担当’是担当起公立医院的社会责任。通过临床科室与职能部门的互帮互学，推动党建工作深入到一线当中，让党建贯穿医院各项活动。”他说。