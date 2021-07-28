让二手商品有序流通起来（市场漫步）

在定价、交易、售后等全流程实现标准化、规范化，让买卖双方更放心，推动二手商品健康有序流通起来

国家发展改革委日前发布《“十四五”循环经济发展规划》（以下简称《规划》）明确提出，完善二手商品流通法规，建立完善车辆、家电、手机等二手商品鉴定、评估、分级等标准，规范二手商品流通秩序和交易行为。

如今，我国人均GDP已突破1万美元，在物质文化生活水平大幅提升的同时，人们对日常商品的更换频次也在加快，闲置商品数量增加；另一方面，随着绿色消费和共享消费理念普及，消费者愿意购买功能完好、耗损较少的二手商品。此外，电子商务和物流体系的不断完善也为闲置商品供需对接、流通交易创造了有利条件。据测算，2020年我国二手闲置商品交易额已超1万亿元，在线二手交易用户规模超过1.8亿人次，“90后”“00后”等年轻消费群体成为闲置商品交易的生力军。

二手商品交易变闲置为循环，变浪费为消费，具有很高的环境效益。规范发展二手商品市场，对消费者而言能够提高商品使用效率，减少浪费，对经济社会发展而言，有利于推进资源节约集约循环利用，促进生态文明建设，可谓一举多得、利在长远。然而，实现二手商品市场规范发展还存在一些问题亟待解决。

在商品性质上，与一手商品不同，二手商品属于非标准商品，外包装完整程度、商品使用耗损情况、购买渠道、商品真假等状况各有不同，导致商品价格衡量难以统一标准，多由买卖双方自行协商决定。

在交易性质上，一手商品交易主要发生在消费者与商家之间，商家信息与商品情况比较透明，交易规则、秩序健全规范。而二手商品交易大多发生在个人之间，买卖双方存在信息不透明、不对称问题，这就给一些人提供了钻空子的机会，出现一些到手商品与卖家承诺不符等情况，交易达成的信用成本较高。

综合起来看，信任是二手商品交易中的关键因素。只有在定价、交易、售后等全流程实现标准化、规范化，让买卖双方更放心，才能让二手商品健康有序流通起来。

当前，线上已成为二手商品交易的重要渠道。如何提供规范的线上交易程序，保护双方合法权益，是推动二手商品交易的重点。《规划》明确提出，强化互联网交易平台管理责任，加强交易行为监管，为二手商品交易提供标准化、规范化服务，鼓励平台企业引入第三方二手商品专业经营商户，提高二手商品交易效率。此外，在线下二手商品市场发展方面，《规划》提出，推动线下实体二手商品市场规范建设和运营，鼓励建设集中规范的“跳蚤市场”。

二手商品市场是一片前景广阔的蓝海，亟待完善法律法规、健全行业标准、加强市场监管。期待相关部门、企业和消费者共同努力，让家家户户的闲置商品都能规范地“动”起来，实现“闲置有价值，消费不浪费”，助力绿色低碳发展。

《 人民日报 》（ 2021年07月28日 19 版）