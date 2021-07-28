服务消费稳步恢复（消费视窗）

核心阅读

上半年，随着统筹疫情防控和经济社会发展成果得到持续拓展和巩固，服务业经济延续稳步恢复态势，市场预期持续向好。餐饮消费加快恢复，国内旅游人数快速回升，零售、文体娱乐行业发展较快。形式多样、内容新颖的新型服务消费，成为消费增长的新动能。

消费人气旺

休闲娱乐、旅游、餐饮等消费市场日趋活跃

“最近上映的几部电影题材都和党的历史有关，想重温过去的峥嵘岁月，就跟同学约好一起来看电影。”在北京读书的大学生张景翔周末和同学来到建国路上的万达影院，一进门就看见取票机前已经排起了长队，大家都自觉佩戴口罩，入场前配合工作人员测温、登记、消毒。

上半年，我国服务消费稳步恢复。国家统计局7月15日发布的数据显示，上半年服务业增加值对经济增长的贡献率达53%，比一季度提高2.1个百分点。商业查询平台天眼查的数据显示，上半年我国新增影视相关企业5200多家，同比增长38%；新增旅游相关企业约59.8万家，同比增长115%。

国内旅游市场的复苏步伐明显加快。本地游、周边游快速复苏，长途游也保持增长。携程集团首席执行官孙洁介绍：“清明假期，携程平台总订单量较去年同期增长300%；‘五一’假期，携程平台的长途预订全面恢复，总订单量同比增长约270%，相比2019年同期的增幅也超过30%。”

中国旅游研究院院长戴斌说：“当前，旅游产业动能进一步集聚，产业升级和融合创新的趋势越来越明显，企业信心稳步恢复。”从中国旅游研究院专项调查的情况来看，78%的旅游市场主体对上半年旅游业总体发展形势持乐观态度。

大大小小的饭店，生意也火了起来。“去年最难的时候几乎没有人来店里吃饭，现在每天店里都爆满，一晚上一张桌子能翻台三四次。”在江苏苏州市工业园区，虎仔餐馆负责人说：“今年上半年消费者明显增多，店里的生意基本恢复到以前的水平。”

随着我国疫情防控取得重大战略成果，餐饮消费加快恢复。上半年，餐饮收入同比增长48.6%，餐饮消费规模基本恢复至2019年同期水平。随着二季度节假日旅游出行人数增加，外出就餐活动增多，餐饮消费回升明显。餐饮业稳步恢复意味着住宿餐饮业在新一轮消费增长中将发挥更重要作用。

“上半年，我国经济运行持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好。受疫情冲击较重的服务业，也出现稳步恢复的态势。”中国人民大学副校长刘元春说。

市场主体稳

政策红利持续释放，增强企业发展信心

“现在店里热闹多了，炒软兜、炝虎尾、精品鳝糊等经典菜销量也明显增加，每天至少要卖出去近千条鳝鱼。”北京同春园饭店副经理王鸿庆说，“相关部门对同春园饭店实行免征增值税、免费发放抗疫物资等扶持政策，大大节约了饭店的成本，帮助我们渡过难关。”

“保住市场主体，就能保住就业，有就业就有收入和消费，就能推动经济增长。相关部门运用市场化手段，集中政策资源直接帮扶市场主体特别是中小微企业和个体工商户走出困境。”美团研究院院长来有为说。

服务业稳步恢复，源于从中央到地方的一系列有效政策举措。

——进一步减税降费，减轻企业负担。3月，财政部、国家税务总局发布了关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告、关于继续支持个体工商户复工复业增值税政策的公告，持续释放政策红利。国家税务总局强调，各级税务机关要全面落实落细税费优惠政策，充分释放政策红利，切实减轻市场主体负担，巩固和拓展减税降费成效。

各地也纷纷出台有针对性的扶持政策。以沈阳为例，出台《沈阳市稳定市场主体若干政策措施》，结合不同行业的不同特点，综合运用补贴、贴息、信用保函、失业保险返还等多种支持方式，在确保公平的基础上，尽可能覆盖更多市场主体，经初步测算，可为企业减负约10.3亿元。

——持续发力促消费，拓展企业客源。“刚在‘大众点评’上线门店促销活动，很快就全部卖完了，让更多消费者知道了我们小店。”孖记士多大排档的负责人李陆荣说。广州市相关部门与互联网平台联合推出的消费券、直播大促销等活动，有效推动了当地餐饮行业的复苏。

放眼全国，不少地方通过多种方式推出消费券，刺激消费、激活消费市场、提振消费信心。“政府部门补一点、平台贴一点、企业让一点”，秉承这一原则，“北京消费季”累计发放餐饮购物消费券、智能产品消费券和餐饮外卖消费券3900万张，实现销售额135.2亿元，助力相关服务行业逐渐恢复并提质扩容。

——疫情防控不松懈，企业信心更强。笔者走访北京朝阳区朝阳公园路上的华联超市时，看到人来人往又井然有序，顾客们佩戴口罩、入场消毒。消费者齐艳丽说：“我已经接种了两针疫苗，来这里消费很放心。”商场负责人告诉笔者，“上半年商场交易明显活跃，5月份后商铺需求加大，目前已无剩余商铺，商户们普遍对未来充满信心。”

7月5日，中国人民银行发布的企业家问卷调查报告显示，二季度企业家经营景气指数为59.6%，比上季度提高3.3个百分点，比去年同期提高16.9个百分点。盈利指数为60.7%，比上季度提高7.6个百分点，比去年同期提高11.1个百分点。

新增动能足

形式多样、内容新颖的新型服务消费，成为消费增长新动能

“随着一系列促消费政策效应的释放，服务业新动能会进一步集聚，市场景气度会持续上升。”戴斌说。

——品质消费受青睐。

“平常大人忙工作，孩子忙学习。这次全家出去玩，在旅行社报了私家团，挺省心！”上海静安区居民邹玥明现在更青睐定制游。

“目前消费者对安全、高品质出游有了更高要求，定制旅游表现出供需两旺的增长势头。”孙洁介绍，接下来携程将做大定制旅游业务，满足游客持续增长的高品质旅游需求。

——数字服务受欢迎。

过去同春园饭店一直专注于线下堂食，线上销售体系不完备。王鸿庆说：“疫情防控期间，我们充分利用互联网平台，积极拓展线上业务，不仅开展外卖业务，还带着师傅们一起做直播推广菜品。外卖营业额占总营业额的比重从以前的2%至3%提高到现在的8%至9%。”

专家表示，疫情改变了人们的生活和工作方式，直播带货、线上消费成为非常强劲的增长点。线下企业应当积极应对这一趋势，更好地借助线上渠道开展经营。

——内容升级受关注。

服务业新业态发展活跃。在“双品网购节”“消费促进月”等促销活动带动下，各地引导线上线下深度融合，塑造消费新业态新模式，提升消费智能化水平，激发消费新动能。美团对线下商户的研究数据显示，亲子类体验式主题景区持续走俏，相关服务消费受到“90后”“00后”等年轻群体的喜爱。

业内人士表示，随着我国服务消费比重超过商品消费，服务消费市场已成为扩大消费的主战场。形式多样、内容新颖的新型服务消费，正在成为我国消费增长的新动能。

《 人民日报 》（ 2021年07月28日 19 版）