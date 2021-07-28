云南新增本土确诊病例2例 新增境外输入确诊病例16例

据云南卫健委微信公众号消息，7月27日0时至24时，云南省新增本土新冠肺炎确诊病例2例。新增境外输入确诊病例16例(含无症状感染者转为确诊病例1例)、无症状感染者1例。确诊病例治愈出院1例(境外输入)，无症状感染者解除隔离医学观察1例(境外输入)。

截至7月27日24时，云南省现有确诊病例342例(本土71例，境外输入271例)、无症状感染者28例(本土2例，境外输入26例)，均在定点医疗机构隔离治疗或医学观察。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：女，18岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例2：女，32岁，中国籍，轻型。

上述2人于7月27日在瑞丽姐告严控区隔离人员核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

确诊病例3：女，1岁，中国籍，轻型；

确诊病例4：男，30岁，中国籍，普通型；

确诊病例5：男，31岁，中国籍，轻型；

确诊病例6：男，31岁，中国籍，轻型；

确诊病例7：女，26岁，中国籍，轻型；

确诊病例8；男，24岁，中国籍，轻型；

确诊病例9：男，43岁，中国籍，普通型；

确诊病例10：男，34岁，中国籍，普通型；

确诊病例11：男，34岁，中国籍，普通型；

确诊病例12：男，85岁，中国籍，重型；

确诊病例13：女，69岁，中国籍，重型；

确诊病例14：男，33岁，中国籍，普通型；

确诊病例15：女，29岁，中国籍，轻型；

确诊病例16：男，20岁，中国籍，普通型；

确诊病例17：女，19岁，中国籍，轻型。

上述15人近期居住在缅甸，7月25日-26日自陆路口岸入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，7月27日新冠病毒核酸检测结果为阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(重型2例、普通型6例、轻型7例，缅甸输入)。

确诊病例18：男，41岁，中国籍，轻型。

该病例7月22日报告为境外输入无症状感染者(泰国输入)，7月27日出现临床症状，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，泰国输入)。

新增无症状感染者信息：

无症状感染者1：男，28岁，中国籍。

近期居住在老挝，7月9日自航空口岸入境，海关采样后即转运至集中隔离点隔离医学观察。7月27日新冠病毒核酸检测结果阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者(老挝输入)。